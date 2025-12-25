Dječak dobio boginje i visoku temperaturu, pa umro za 3 dana: Oglasio se otac mališana

Devetogodišnji dječak iz Bara Amar, iznenada je preminuo u novembru ove godine, a samo tri dana pre smrti dijete je imalo boginje i visoku temperaturu. Otac preminulog dječaka, Muharem Rašketić rekao je tamošnjim medijima da je obdukcioni nalaz konačno gotov.

Dječak je iznenada preminuo 15. novembra. Kako prenosi Primorski portal, tri dana prije kobnog događaja dečak je dobio boginje, imao je visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Primorskom portalu je potvrđeno da su roditelji dijete poveli na pregled i pedijatru u Opštu bolnicu Bar tokom noći između petka i subote. Međutim, dežurni pedijatar je procijenio da te noći pacijenta ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo u narednih nekoliko sati. U subotu ujutru dječak je preminuo.

"Na osnovu obdukcionog nalaza, mikroskopskog pregleda tkiva i organa, dopunskih analiza i podataka iz medicinske dokumentacije, smrt je prirodna i nastupila je usljed bakterijskog trovanja krvi (sepse) kao komplikacije ovčijih boginja, navodi se u obdukcionom nalazu", rekao je Rašketić.

Scena Milica Todorović se oglasila pred porođaj

Njegova porodica traži pravdu sa namjerom da se nikada nijednom djetetu, niti roditeljima ne ponovi tragedija koju su doživjeli.

"Izgubili smo našeg Amara. Od te dječije bolesti, naš sin nikada ranije nije imao zdravstvene probleme. Nakon što je dobio boginje, sedam puta smo vodili dijete u četiri zdravstvene ustanove. Niko od ljekara nije tražio da se urade laboratorijske analize. Dijete nije imalo terapiju tih nekoliko dana, a bilo mu je sve lošije. Govorili su „to su boginje“. Boli nas što je u 21. veku naš sin umro od sepse. Znam da mog sina ne mogu vratiti. Tražim pravdu kako se nikada nikome ovako nešto ne bi dogodilo", rekao je Rašketić.

Vodili dete u četiri bolnice

Primorskom portalu su u Višem državnom tužilaštvu potvrdili da je ljekar obducent i vještak dostavio mišljenje.

"U predmetu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, formiranom povodom smrti djeteta iz Bara, po naredbi ovog tužilaštva obavljena je obdukcija i dostavljen obdukcioni nalaz. U daljem toku postupka, tužilaštvo će preduzeti sve mjere i radnje za kojima se ukaže potreba u cilju donošenja odluke u predmetu", rečeno je Primorskom portalu u Višem državnom tužilaštvu.

Banja Luka Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez struje

Zbog teže kliničke slike dječje bolesti, boginja, praćene visokom temperaturom, roditelji su za nekoliko dana vodili dječaka u četiri zdravstvene ustanove: dvije privatne u Ulcinju i Sutomoru, dve državne: Klinički centar Crne Gore u Podgorici i Opštu bolnicu Bar u kojoj je dijete preminulo, 15. novembra.

VDT je naložilo Upravi policije OB Bar da ovom tužilaštvu dostavi potrebna obavještenja i kompletnu medicinsku dokumentaciju.

(Dan)