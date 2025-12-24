Upozorenje: Ovih 5 pića pijemo svaki dan, a mogu da oštete jetru

Neka od svakodnevnih pića, za koja ljudi često misle da su bezopasna, pa čak i „zdrava“, mogu vremenom tiho da opterete jetru.

Vaša jetra je jedan od najvrednijih organa u tijelu. Ona filtrira toksine, pomaže varenje, reguliše šećer u krvi i održava ravnotežu cijelog sistema. Ipak, nije neuništiva.

Loše navike, posebno kada je riječ o tome šta pijemo, mogu dovesti do nakupljanja masti, upala, pa čak i dugoročnog oštećenja jetre. Dakle, ako ste ponosni što preskačete pivo ili vino, ali i dalje pijete gazirane sokove ili preslatke kafe, vrijeme je za provjeru stvarnosti. Evo pet popularnih napitaka koji mogu neprimjetno da oštete vašu jetru:

1. Gazirani napici

Počnimo od očiglednog – gazirani sokovi. Većina nas zna da nisu dobri ni za liniju ni za zube, ali jetra takođe trpi posljedice. Sokovi su puni šećera, posebno fruktoze, koja se često dodaje u obliku kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze. Jetra je jedini organ koji može preraditi velike količine fruktoze, a kada je preopterećena, počinje da pretvara šećer u mast. Ta mast se vremenom nakuplja u jetri i dovodi do nealkoholne masne bolesti jetre.

Riječ je o podmuklom stanju. Najčešće ne daje jasne simptome na početku, ali kasnije povećava rizik od dijabetesa, srčanih bolesti i upale jetre. Štaviše, ne morate biti gojazni niti piti alkohol da biste razvili problem.

2. Energetska pića

One šarene limenke koje obećavaju „fokus“ ili „beskonačnu energiju“? I te kako imaju svoju cijenu. Energetska pića sadrže ogromne količine kofeina, šećera i dodataka poput taurina. Posebno se izdvaja niacin, koji u velikim dozama može biti toksičan za jetru.

Kako energetska pića često sadrže mnogo više niacina nego što biste dobili iz hrane, redovno i prekomjerno konzumiranje može dovesti do problema. Zabilježeni su čak i slučajevi akutnog otkazivanja jetre kod ljudi koji su svakodnevno pili više energetskih pića tokom dužeg perioda. Iako su to ekstremne situacije, pokazuju koliko ovakvi napici mogu opteretiti organizam. Uz to, većina energetskih pića prepuna je šećera, što dodatno pojačava štetu.

3. Zaslađeni voćni sokovi

Ovo mnoge iznenadi – voćni sok. Na prvi pogled deluje zdravo, ali većina kupovnih sokova je bez vlakana, onih istih zbog kojih je cijelo voće dobro za vas, i puna dodatog šećera. Čak i 100% voćni sokovi, bez dodatog šećera, sadrže velike količine prirodnog šećera. Bez vlakana, tijelo ih brzo apsorbuje, a jetra ulazi u stanje preopterećenja.

Studije pokazuju da ishrana bogata zaslađenim napicima, uključujući sokove, povećava rizik od masne jetre. Pošto se sokovi reklamiraju kao „zdravi“, lako je popiti čašu ili dvije svaki dan, ne misleći na dugoročne posljedice.

4. Kafa ili čaj sa šećerom i sirupima

Obična kafa i čaj zapravo su prilično dobri za jetru. Neka istraživanja čak pokazuju da kafa može štititi od bolesti jetre. Problem nastaje kada u šolju dodamo šećer, zaslađene sirupe, šlag ili zaslađene mlečne dodatke.

Onaj „fensi“ karamel latte ili zaslađeni ledeni čaj možda djeluju kao sitan užitak, ali sav taj dodatni šećer je još jedan udarac za jetru. Vremenom doprinosi nakupljanju masti, insulinskoj rezistenciji i masnoj jetri. Ako svakodnevno pijete kafu ili čaj sa puno šećera, ne brine se samo vaš stomatolog – brine se i vaša jetra.

5. Čokoladno mlijeko

Ovo je posebno važno za roditelje. Čokoladno mleko, naizgled bezazleno, deca ga obožavaju. Međutim, većina je puna šećera, često u istoj mjeri kao gazirani sokovi. Taj šećer se vremenom pretvara u mast u jetri, što je posebno zabrinjavajuće kod djece i tinejdžera, prenosi Mondo.