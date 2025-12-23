Logo
Bitno: Alkoholizam

ATV

23.12.2025

15:25

Битно: Алкохолизам

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o alkoholizmu.

Kako medicina definiše alkoholizam i kada konzumiranje postaje problem?


Kako sredine kao što je Balkan utiču na razvoj zavisnosti?


Kakve posljedice alkoholizam ostavlja na pojedinca i njegovo okruženje?


Da li alkoholizam vodi drugim porocima, te da li je ovaj problem lokalni ili globalni?

Za bitno govore: dr Nera Zivlak Radulović, načelnik Klinike za psihijatriju UKC-a Republike Srpske
i sestra Amata iz Centra Marjanovac.

Pored gostiju donosimo i ispovijest čovjeka u procesu liječenja od alkoholizma.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

ATV

Dragana Božić

Bitno

