Bitno: Alkoholizam

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o alkoholizmu.

Kako medicina definiše alkoholizam i kada konzumiranje postaje problem?



Kako sredine kao što je Balkan utiču na razvoj zavisnosti?



Kakve posljedice alkoholizam ostavlja na pojedinca i njegovo okruženje?



Da li alkoholizam vodi drugim porocima, te da li je ovaj problem lokalni ili globalni?



Za bitno govore: dr Nera Zivlak Radulović, načelnik Klinike za psihijatriju UKC-a Republike Srpske

i sestra Amata iz Centra Marjanovac.



Pored gostiju donosimo i ispovijest čovjeka u procesu liječenja od alkoholizma.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.