Bitno: Alkoholizam

Izvor:
ATV
23.12.2025
15:25
'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o alkoholizmu.
Kako medicina definiše alkoholizam i kada konzumiranje postaje problem?
Kako sredine kao što je Balkan utiču na razvoj zavisnosti?
Kakve posljedice alkoholizam ostavlja na pojedinca i njegovo okruženje?
Da li alkoholizam vodi drugim porocima, te da li je ovaj problem lokalni ili globalni?
Za bitno govore: dr Nera Zivlak Radulović, načelnik Klinike za psihijatriju UKC-a Republike Srpske
i sestra Amata iz Centra Marjanovac.
Pored gostiju donosimo i ispovijest čovjeka u procesu liječenja od alkoholizma.
Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.
Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.
'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.
Najnovije
Najčitanije
17
45
17
41
17
33
17
25
17
19
Trenutno na programu