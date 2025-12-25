Logo
Milica Todorović se oglasila pred porođaj

Милица Тодоровић се огласила пред порођај
Foto: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Pjevačica Milica Todorović u poodmakloj je trudnoći, a posljednjih mjeseci se povukla iz javnosti kako bi uživala u blagoslovenom stanju okružena porodicom i prijateljima. Ona se sada oglasila na svom Instagramu povodom praznika.

- Srećan Božić! Svim mojim prijateljima i fanovima želim da praznične dane provedete u zdravlju, sreći i blagostanju, okruženi mirom i ljubavlju. Vaša Milica Todorović - napisala je ona na svom Instagramu.

Prvi mjeseci trudnoće su joj bili teški

Podsjetimo, njene komšije su bile raspoložene govore o njoj.

- Milicu svi volimo i kada smo čuli je trudna bili smo presrećni. Prije toga je bila u fokusu javnosti zbog onog kriminalca kojeg su ovdje hapsili, kako se pisalo, kod nje u stanu i to nas je iznenadilo. Ona nije dijete iz takvog okruženja i dobro je da se otarasila tog lika. Ne znam ko je novi dečko, unuka mi kaže da dolazi. Ne živi tu, ali joj pomaže oko svega. Ona će valjda tu ostati da živi. Sigurno da hoće jer tu su stizale stvari, neka drvenarija, vjerujem da je to krevetac i neke komode za bebu. Šta znam, šta tu sad sve treba da ima beba, ja kada sam dobio djecu to se samo krevetac kupovao. Ova današnja djeca imaju i auto čim se rode i razne ljuljaške - rekao je komšija za Blic.

- U početku je nismo viđali, a i kada je prolazila bila je nekako ozbiljna. Vjerovatno su joj prvi mjeseci bili teški, to se moglo pročitati na njenom licu. Sada je opet ona stara, nasmijana, energična i svuda ide. Mama joj je tu često i stalno dovlače neke kese sa stvarima, sada već broji sitno.

