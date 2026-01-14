Sijarto pozvao Mađare da ne putuju u Iran

Izvor:
Mađarska poziva svoje građane da izbjegavaju putovanja u Iran, ali trenutno ne vidi potrebu da evakuiše svoju ambasadu, rekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
"Molimo sve da se uzdrže od putovanja u Iran osim ako imaju veoma ubjedljiv razlog, što trenutno ne mogu ni da zamislim. Znamo za dva mađarska državljanina koja su tamo i registrovali su se za konzularnu zaštitu", rekao je Sijarto listu "Mađar nemzet".
Sijarto je istakao da Ambasada Mađarske u Iranu nastavlja da radi punim kapacitetom.
