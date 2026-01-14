Logo
Large banner

Nasilnik pušten na slobodu: Mučio i sjekao ženu

Izvor:

Informer

14.01.2026

20:39

Komentari:

0
Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену
Foto: ATV

Policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju rad na rasvjetljavanju teškog slučaja nasilja koji se dogodio u Beogradu 9. januara, kada je mlada žena prijavila da ju je poznanik satima držao zatočenu u kući i brutalno fizički zlostavljao.

Prema informacijama do kojih je došao Informer, riječ je o kćerki nekadašnjeg poznatog beogradskog "žestokog momka" iz devedesetih godina, čiji je identitet poznat redakciji.

Kako je žrtva navela u izjavi nadležnima, nasilnik ju je zaključao u prostoriji, tukao, prskao biber-sprej u lice, a u jednom trenutku joj je prijetio smrću držeći nož. Ljekarski pregledi potvrdili su brojne povrede po tijelu i licu, uključujući i posjekotine koje su, prema navodima, nastale tokom prijetnji hladnim oružjem.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je, prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni muškarac pušten na slobodu istog dana kada se nasilje dogodilo.

Squid game

Kultura

Tvorac ''Squid Game'' priprema novu seriju

Za sada nije poznato na osnovu čije procjene je donijeta takva odluka, niti da li su svi elementi slučaja u tom trenutku bili sagledani.

O ovom događaju obavješteno je nadležno javno tužilaštvo, a istraga je u toku. Ostaje da se utvrdi potpuna odgovornost svih uključenih u postupanje u ovom slučaju, kao i da se razjasne okolnosti pod kojima je osumnjičeni, uprkos težini navoda i povredama žrtve, u kratkom roku pušten na slobodu.

Javnost s pravom očekuje odgovore, a nadležni organi da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja koji je izazvao uznemirenje javnosti.

Podijeli:

Tagovi:

Nasilje

nasilje nad ženama

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

Kultura

Tvorac ''Squid Game'' priprema novu seriju

2 h

0
Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

Svijet

Objavljeni detalji razgovora u Vašingtonu: Suverenitet Grenlanda nije tema

2 h

0
Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

Svijet

Njemačka avio-kompanija naredila zaposlenima da napuste Izrael: Od sutra otkazan svi letovi

2 h

0
Берлин шаље прве војнике на Гренланд

Svijet

Berlin šalje prve vojnike na Grenland

2 h

0

Više iz rubrike

Туча у Сарајеву

Hronika

Tuča u sarajevskom naselju, intervenisala policija

5 h

0
Посвађао се с оцем, па се бацио под камион

Hronika

Posvađao se s ocem, pa se bacio pod kamion

5 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Petoro uhapšenih zbog napada na radnika pumpe i krađe

5 h

0
Кључни налаз у случају Данке Илић стигао у тужилаштво

Hronika

Ključni nalaz u slučaju Danke Ilić stigao u tužilaštvo

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

33

Muškarcu iz BiH sude zbog lažnih kredita: Šteta dva miliona evra

22

24

Ovo mjesto u BiH je večeras najzagađenije: Vazduh izuzetno opasan

22

15

Svi povrijeđeni i porodice žrtava iz noćnog kluba dobijaju po 10.000 franaka

22

13

Tramp: SAD imaju veoma dobre odnose sa Danskom, ali je Grenland strateški važan za SAD

22

09

Majka sina odvela u vrtić, policija ga vratila kući

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner