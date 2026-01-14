Nasilnik pušten na slobodu: Mučio i sjekao ženu

Policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju rad na rasvjetljavanju teškog slučaja nasilja koji se dogodio u Beogradu 9. januara, kada je mlada žena prijavila da ju je poznanik satima držao zatočenu u kući i brutalno fizički zlostavljao.

Prema informacijama do kojih je došao Informer, riječ je o kćerki nekadašnjeg poznatog beogradskog "žestokog momka" iz devedesetih godina, čiji je identitet poznat redakciji.

Kako je žrtva navela u izjavi nadležnima, nasilnik ju je zaključao u prostoriji, tukao, prskao biber-sprej u lice, a u jednom trenutku joj je prijetio smrću držeći nož. Ljekarski pregledi potvrdili su brojne povrede po tijelu i licu, uključujući i posjekotine koje su, prema navodima, nastale tokom prijetnji hladnim oružjem.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je, prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni muškarac pušten na slobodu istog dana kada se nasilje dogodilo.

Za sada nije poznato na osnovu čije procjene je donijeta takva odluka, niti da li su svi elementi slučaja u tom trenutku bili sagledani.

O ovom događaju obavješteno je nadležno javno tužilaštvo, a istraga je u toku. Ostaje da se utvrdi potpuna odgovornost svih uključenih u postupanje u ovom slučaju, kao i da se razjasne okolnosti pod kojima je osumnjičeni, uprkos težini navoda i povredama žrtve, u kratkom roku pušten na slobodu.

Javnost s pravom očekuje odgovore, a nadležni organi da u najkraćem roku rasvijetle sve okolnosti ovog slučaja koji je izazvao uznemirenje javnosti.