Tuča u sarajevskom naselju, intervenisala policija

Iz Operativnog centra MUP-a KS naveli su da je policija zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira, nakon čega su policijski službenici odmah upućeni na teren.

- Zaprimili smo dojavu da je došlo do narušavanja javnog reda i mira od strane više lica. Policijski službenici su izašli na mjesto događaja, obišli kompletan teren, ali nisu zatekli nikoga. Moguće je da se incident dogodio neposredno prije dolaska policije, ali na mjestu događaja nismo zatekli učesnike - kazali su iz Operativnog centra MUP-a KS.

Na snimku koji je objavila stranica Crna hronika vidi se grupa osoba kako koristi palice i pirotehnička sredstva tokom sukoba.