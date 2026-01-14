Tramp: Danska treba da napusti Grenland

Američki predsjednik Donald Tramp zatražio je od NATO-a da pozove Dansku da napusti Grenland, jer, prema njegovim riječima, Kopenhagen nije u stanju da osigura bezbjednost ostrva, dok SAD to mogu.

"NATO: Recite Danskoj da odu, odmah! Dvije pseće saonice neće biti dovoljne! Samo SAD to mogu!!!", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je reagovao na tekst u kojem se navodi da je danska obavještajna služba za odbranu prošle godine upozorila na ruske i kineske vojne ambicije prema Grenlandu i Arktiku.

Tramp je više puta rekao da Grenland treba da postane dio SAD, ukazujući na njegov strateški značaj za nacionalnu bezbjednost SAD i odbranu "slobodnog svijeta".

Vlasti Danske i Grenlanda upozorile su SAD da ne zauzimaju ostrvo, uz napomenu da očekuju poštovanje njihovog zajedničkog teritorijalnog integriteta.