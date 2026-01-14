Logo
Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

Izvor:

SRNA

14.01.2026

16:16

Порастао број жртава стравичне несреће на Тајланду
Foto: Tanjug / AP / State Railway of Thailand

Broj poginulih u nesreći putničkog voza u Tajlandu porastao je na 32, a tri osobe se vode kao nestale, javio je tajlandski televizijski kanal PBS pozivajući se na zdravstvene zvaničnike.

U izvještaju se navodi da je sedam osoba zadobilo teške povrede, 19 umjerene, a 38 lakše.

Nesreća se dogodila u 9.05 časova po lokalnom vremenu, kada se putnički voz koji je saobraćao od Bangkoka do Ubon Ratčatanija sudario sa građevinskom dizalicom koja je pala na šine neposredno prije njegovog prolaska.

ILU-BITKOIN-120925

Ekonomija

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta

Sudar se dogodio na dijelu brze željezničke pruge u izgradnji u okrugu Sikio, u provinciji Nakhon Ratčasima.

Voz je usljed sudara iskočio iz šina, a nekoliko vagona se zapalilo.

