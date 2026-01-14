Porastao broj žrtava stravične nesreće na Tajlandu

Broj poginulih u nesreći putničkog voza u Tajlandu porastao je na 32, a tri osobe se vode kao nestale, javio je tajlandski televizijski kanal PBS pozivajući se na zdravstvene zvaničnike.

U izvještaju se navodi da je sedam osoba zadobilo teške povrede, 19 umjerene, a 38 lakše.

Nesreća se dogodila u 9.05 časova po lokalnom vremenu, kada se putnički voz koji je saobraćao od Bangkoka do Ubon Ratčatanija sudario sa građevinskom dizalicom koja je pala na šine neposredno prije njegovog prolaska.

Sudar se dogodio na dijelu brze željezničke pruge u izgradnji u okrugu Sikio, u provinciji Nakhon Ratčasima.

Voz je usljed sudara iskočio iz šina, a nekoliko vagona se zapalilo.