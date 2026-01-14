Logo
Orban: Ne prihvatamo ratni plan Brisela, ne rastu pare na drvetu

14.01.2026

15:07

Foto: Tanjug/Photo/Geert Vanden Wijngaert

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da, prema planu Brisela za kredit Ukrajini, Budimpešta treba da izdvoji devet milijardi dolara.

"Jedno je sigurno - reći ćemo "ne" briselskom ratnom planu", istakao Orban.

On je podsjetio da Ukrajinci traže 800 milijardi dolara za narednih deset godina i ironično dodao da "novac ne raste na drvetu".

Bolnica

Zdravlje

U Rusiji počeo da se koristi novi lijek za liječenje raka

Orban je u objavi na društvenim mrežama napisao da bi, prema Briselu, Mađarska ovako trebalo da prikupi potrebna sredstva - ukinuli bi 13. i 14. mjesečnu penziju, subvencije za izgradnju kuće, čokoladu, smanjenje računa za komunalne usluge, paušalni porez na dohodak, kredit za radnike, poreske olakšice za majke, mlade i porodice...

"Mogli bismo nastaviti u nedogled", dodao je i naveo da je to sve napisano u preporukama Evropske unije.

Kako je naveo odluka o kreditu treba da bude donijeta 12. aprila.

