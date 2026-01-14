Orban: Ne prihvatamo ratni plan Brisela, ne rastu pare na drvetu

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da, prema planu Brisela za kredit Ukrajini, Budimpešta treba da izdvoji devet milijardi dolara.

"Jedno je sigurno - reći ćemo "ne" briselskom ratnom planu", istakao Orban.

On je podsjetio da Ukrajinci traže 800 milijardi dolara za narednih deset godina i ironično dodao da "novac ne raste na drvetu".

Orban je u objavi na društvenim mrežama napisao da bi, prema Briselu, Mađarska ovako trebalo da prikupi potrebna sredstva - ukinuli bi 13. i 14. mjesečnu penziju, subvencije za izgradnju kuće, čokoladu, smanjenje računa za komunalne usluge, paušalni porez na dohodak, kredit za radnike, poreske olakšice za majke, mlade i porodice...

"Mogli bismo nastaviti u nedogled", dodao je i naveo da je to sve napisano u preporukama Evropske unije.

Kako je naveo odluka o kreditu treba da bude donijeta 12. aprila.