Tramp: Grenland nam treba zbog nacionalne bezbjednosti

14.01.2026

13:36

Komentari:

0
Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je toj zemlji potreban Grenland radi nacionalne bezbjednosti i da je od vitalnog značaja za "Zlatnu kupolu" koju SAD grade.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina napisao da bi NATO trebalo da bude predvodnik puta da ga SAD dobiju, jer ako to ne učini SAD, hoće Rusija ili Kina.

- A to se neće desiti! Vojno, bez ogromne moći Sjedinjenih Američkih Država, koju sam veći dio izgradio tokom svog prvog mandata, a sada je podižem na novi i još viši nivo, NATO ni približno ne bi bio efikasna sila ili sredstvo odvraćanja. Oni to znaju, a znam i ja. NATO postaje mnogo moćniji i efikasniji sa Grenlandom u rukama SAD - napisao je Tramp.

Kako je rekao, sve manje od toga je neprihvatljivo.

