Španski ljekari u štrajku

Ljekari širom Španije započeli su u srijedu dvodnevni nacionalni štrajk bijelih odijela, tražeći statut specifičan za medicinsku struku i protestujući protiv okvirnog statuta o kojem je pregovaralo Ministarstvo zdravstva.

Štrajk je pozvala Stručna grupa za medicinski i neobavezni statut (Apemyf), koja okuplja oko 20 sindikalnih i nesindikalnih ljekarskih organizacija, prema novinskoj agenciji EFE.

Prekid rada uticao je na zdravstvene radnike u Madridu, Kataloniji, Baskiji, Galiciji, Navari, Valensijskoj zajednici, Mursiji i Asturiji, a uključuje porodične ljekare širom zemlje.

Mobilizaciju prate demonstracije u nekoliko gradova.

U Madridu je sindikat ljekara "Amyts" zakazao marš od Kongresa do Ministarstva zdravstva, izvijestio je EFE.

U Barseloni je sindikat Metges de Catalunya pozvao na dva protesta: jedan u srijedu ujutro od Placa de Sant Jaume do Parlamenta Katalonije, a drugi u četvrtak između sjedišta Katalonskog zdravstvenog instituta i Sindikata katalonskih bolnica.