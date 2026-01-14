"Meteorološki cunami": Jedan čovjek poginuo, 35 povrijeđenih

Jedna osoba je poginula, a desetine su povrijeđene nakon što je fenomen poznat kao meteorološki cunami u ponedeljak poslijepodne pogodio plažu u argentinskom obalnom gradu Santa Klara del Mar.

Snimci prikazuju kupače kako bježe pred talasima koji su iznenada preplavili obalu.

Poginuo je 29-godišnji Jair Amir Mano Nunez, koji je bio na odmoru sa djevojkom. Nalazio se na ušću lagune u Mar Čikiti kada ga je talas povukao u more. Prema preliminarnim izvještajima, udario je glavom o stene, što je izazvalo gubitak svijesti i utapanje.

Prema lokalnim medijima, najmanje 35 osoba je povrijeđeno, a jedan muškarac je doživio srčani udar nakon što ga je voda povukla. Očevici su opisivali haos na plaži, gdje su snažni naleti vode nosili torbe, suncobrane i ležaljke, a kupači su se međusobno pomagali kako bi izbjegli da ih struja odnese.

Una persona murió y más de 30 resultaron heridas este lunes al producirse un fenómeno denominado #Meteotsunami en la costa atlántica argentina.



El incidente afectó a distintas ciudades balnearias del país sudamericano, entre ellas Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar… pic.twitter.com/i5wwAxAJ6X — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) January 13, 2026

Iako snimci nisu zabilježili glavni udar, svedoci su izjavili da su talasi bili visoki i do 9 metara.

"Stvorio se crni vrtlog; nikada nisam vidio ništa slično", rekao je jedan od spasilaca. Drugi su se prisjetili kako se more neuobičajeno povuklo samo nekoliko trenutaka prije nego što je ogroman talas udario u obalu.

"Mini cunami"

Vlasti vjeruju da je smrtonosni talas bio meteorološki cunami, fenomen koji nastaje zbog naglih promjena atmosferskog pritiska.

"To je nepredvidiv događaj, ne znamo hoće li se ponoviti", izjavio je Fabijan Garsija, načelnik Civilne zaštite za provinciju Buenos Ajres.

Predsjednik sindikata spasilaca Nahuel Nardone rekao je da su talasi dostigli "nezamislive visine" i nazvao pojavu vrstom "mini cunamija" koji nije izazvan potresom, već meteorološkim uslovima.

Nakon događaja naređena je preventivna evakuacija svih plaža u tom području. Neobično ponašanje mora zabilježeno je u više gradova, uključujući Mar Čikitu, Santa Klaru del Mar i Mar del Platu, gdje su spasioci takođe morali da intervenišu nakon što se nivo vode u nekoliko sekundi podigao od struka do vrata.

Šta je meteorološki cunami?

Za razliku od klasičnih cunamija, talasi meteorološkog cunamija ne nastaju zbog potresa, već zbog atmosferskih poremećaja koji se razvijaju na malim prostornim i vremenskim skalama i rezonacijom prenose energiju talasima.

Rezonancija nastaje kada se brzina poremećaja, praćena naglim skokovima pritiska vazduha (do 10 hPa u deset minuta) i udarima vjetra (do 20 m/s), približi brzini talasa plitkog mora.

Talasima plitkog mora obuhvataju čitav stub vode, a njihova brzina zavisi od dubine – brži su u dubljem, a sporiji u plićem moru. Približavanjem obali i zbog rezonancije unutar luka i zaliva, oscilacije se mogu povećati i do deset puta.