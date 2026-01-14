Iran: Spremni smo za rat

Iran je nakon nedavnog dvanaestodnevnog rata vojno spremniji nego ranije, a nuklearno znanje ne može se uništiti vazdušnim napadima, poručio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči (Abbas Araqchi) tokom putovanja u Bejrut. Istovremeno je tvrdio da su protesti u zemlji „normalni“ u sistemu koji se temelji na volji naroda, ali je upozorio i na, kako je naveo, elemente koji izazivaju nasilje i nerede.

Arakči je upozorio da će se njegova zemlja braniti od zla i stranog miješanja nakon nedavnih komentara Donalda Trampa (Donald Trump), koji je pozvao civile da nastave sa protestima.

Tokom posljednjih nekoliko sati Arakči je na svom Telegram kanalu objavio informacije o različitim telefonskim razgovorima koje je vodio sa turskim zvaničnicima, kao i ministrima Ujedinjenih Arapskih Emirata i Francuske.

„Osvrćući se na provokativne izjave američkih zvaničnika, koje se smatraju otvorenim miješanjem u unutrašnje poslove Irana, Arakči je naglasio odlučnost iranskog naroda da brani nacionalni suverenitet i bezbjednost zemlje od svakog zla i stranog uplitanja“, navodi se u objavi na Telegramu.

Intervju za televiziju

Govoreći o iranskom nuklearnom programu u intervjuu za lokalnu televiziju, Arakči je rekao da su pojedini objekti oštećeni, ali da se tehnologija ne može „izbrisati“ bombardovanjem. „Neke zgrade su uništene, dio mašina i opreme centrifuga je oštećen, ali nuklearnu tehnologiju i znanje nije moguće uništiti vazdušnim bombardovanjem“, rekao je. Dodao je da Iran trenutno nema plan da obnovi oštećena postrojenja dok se ne otklone bezbjednosne prijetnje i pitanja zaštite.

„Potpuno smo spremni da se branimo“

Kada je riječ o raketnim sposobnostima, Arakči tvrdi da tokom rata nije došlo do ozbiljnije štete i da su eventualna oštećenja već sanirana. „Naše vojno i odbrambeno stanje mnogo je bolje nego ranije. Upoznali smo svoje slabosti, ali i slabosti neprijatelja, otklonili sopstvene nedostatke i potpuno smo spremni da se branimo“, rekao je. Naglasio je i da vojna spremnost, prema njegovim riječima, nije znak želje za ratom, već sredstvo odvraćanja. „Potpuna spremnost za rat ne znači da neko želi rat, već da se rat sprečava time što se bude u potpunosti spreman za borbu“, poručio je.

U drugom dijelu razgovora osvrnuo se na unutrašnju situaciju u zemlji, navodeći da je Iran i dalje pod „gušećim ekonomskim sankcijama“, ali da je stanje, kako tvrdi, „u cjelini dobro“. „Problemi su posljedica sankcija, ali i postojećih ekonomskih slabosti“, rekao je, dodajući da su protesti i demonstracije prirodni u sistemu u kojem građani mogu iznositi svoje pritužbe.

Ipak, Arakči je istakao da se uz mirne proteste dešavaju i nasilni incidenti. „Uz narodne proteste postoje i pojedini elementi koji sprovode izgrede i nerede: napadaju javna mjesta i podmeću požare“, rekao je, navodeći da takvi postupci zahtijevaju „ozbiljnu analizu“.

Istovremeno je optužio Izrael i američke službe za umiješanost u nemire, tvrdeći da su izraelski zvaničnici javno priznali prisustvo operativaca Mosada (Mossad) u Iranu. Kao primjer naveo je i objavu bivšeg direktora CIA-e Majka Pompea (Mike Pompeo). „Ne može biti otvorenijeg priznanja da agenti CIA-e i Mosada učestvuju i intervenišu“, rekao je.

„Potpuno smo spremni na američke prijetnje“

Govoreći o reakciji vlasti, Arakči je rekao da Vlada nastoji da napravi razliku između legitimnih protesta i nasilja. „Pokušavamo razumno pristupiti pitanju protesta i nereda, saslušati stvarne pritužbe ljudi i pronaći rješenja, dok se istovremeno na odgovarajući način postupa prema onima koji sprovode vandalizam“, rekao je.

Na kraju je ponovio da je Iran u boljoj poziciji nego ranije i da je u potpunosti spreman na prijetnje iz Sjedinjenih Američkih Država. „U Iranu postoji puno samopouzdanje i u potpunosti smo spremni na američke prijetnje“, poručio je Arakči.