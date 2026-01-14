Pojavio se snimak napada na tankere u Crnom moru

Društvenim mrežama počeli su da kruže snimci napada na tanker Delta Harmoni, koji se odigrao juče u Crnom moru. Prema navodima, na tanker su poslata četiri drona, od čega su dva eksplodirala.

Napad na Delta Harmoni, kojim upravlja grčka kompanija Delta Tankers, trebalo je da utovari naftu proizvedenu u Kazahstanu iz broda Tengizševroil, jedinice američkog naftnog giganta Ševron.

Delta Tankers juče je saopštio da "sprovodi istragu o bezbjednosnom incidentu na brodu Delta Harmony, koje je pogodio projektil u 5.12 časova, dok je brod bio kod obala Novorosijska".

Kompanija je saopštila da je sva posada bezbjedna, dodajući da je kratkotrajni požar ugašen i da nije bilo izvještaja o zagađenju mora.

Nakon napada, brod se sopstvenim pogonom pomjerio iz područja.

Delta Tankers je saopštio da drugi brod pod njihovom upravom, Delta Suprim, nije pogođen, odbacujući ranije naznake iz industrijskih i trgovinskih izvora da je i on pogođen.

Još jedan brod, "Matilda", koji je iznajmila podružnica KazMunajGasa (KMG), a kojim upravlja grčki Tenamaris, trebalo je da utovari kazahstansku naftu iz Karačaganaka kada je pogođen, dodali su izvori.

Černoe more, Novorossiйsk, 13/01/26: moment udara po tankeru "Delta Harmony", vsego bыlo 4 BPLA, vzorvalisь tolьko 2 https://t.co/OEq4lIUfe2 #sankcii pic.twitter.com/0rTTrV8Q3F — Necro Mancer (@666_mancer) January 14, 2026

Kazahstansko ministarstvo energetike potvrdilo je u utorak uveče da su Matilda i Delta Harmoni napadnuti dronovima.

Zvaničnik Tenamarisa rekao je da su Matildu pogodila dva drona dok je čekala u balastu 48 kilometara od pristaništa CPC-a. KMG je takođe potvrdio napad.

"Nije bilo povrijeđenih, a brod je pretrpio manju štetu na palubnim strukturama prema početnoj procjeni, koja se može u potpunosti popraviti. Brod, i dalje sposoban za plovidbu, sada plovi dalje od tog područja", rekao je zvaničnik kompanije Tenamaris.

Dva izvora iz oblasti pomorske bezbjednosti rekla su da je navodno izbio požar na brodu Matilda i da je brzo ugašen.

U početku se vjerovalo da je napadnut i četvrti brod, Frojd, kojim upravlja grčki TMS. Ali, TMS je kasnije negirao da je pogođen.