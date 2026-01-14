Iranski šef pravosuđa najavio javna suđenja: Smrtne kazne u najavi?

Šef iranskog pravosuđa Golamhosein Mohseni Edžei izjavio je danas da će osumnjičenima koji su uhapšeni tokom talasa protesta biti ubrzo suđeno, prenijela je državna televizija.

"Ako je neko spaljen ili mu je odrubljena glava, moramo brzo da obavimo svoj posao", rekao je Edžei tokom posjete zatvoru u Teheranu, gdje su pritvoreni učesnici protesta, prenio je Tajms of Izrael.

On je dodao da bi suđenja trebalo da budu "javna".

Iranske novinske agencije navode da je Edžei proveo pet sati u zatvoru ispitujući pojedinačne slučajeve.

Jedna grupa za ljudska prava upozorava da je tokom protesta uhapšeno na hiljade ljudi i da postoji zabrinutost da bi iransko pravosuđe moglo u velikoj mjeri da primjeni smrtnu kaznu.

Teheranski tužioci najavili su ranije da će protiv demonstranata uhapšenih tokom protesta podići smrtnu optužnicu za "moharebeh" - vođenje rata protiv Boga, prenio je američki Stejt department.

Prema toj objavi, osoba identifikovana kao Erfan Soltani (26) osuđena je na smrt, što bi ga učinilo prvim demonstrantom kojem je izrečena smrtonosna kazna, dok je više od 10.600 Iranaca uhapšeno tokom protesta.

Amnesti internešenel pozvao je iranske vlasti da odmah obustave sva pogubljenja, uključujući i Soltanijevo.

Al Džazira je navela da ne može nezavisno da potvrdi da li će kazna biti izvršena.