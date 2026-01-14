Logo
Large banner

Poznato od čega je umro Mark Brnović?

14.01.2026

08:59

Komentari:

0
Познато од чега је умро Марк Брновић?
Foto: Tanjug/AP/Mariam Zuhaib

Mark Brnović, bivši državni tužilac Arizone preminuo je u 59. godini.

Iako porodica nije saopštila uzrok smrti, The Arizona Republic je citirao bivšu Brnovićevu portparolku Keti Konor, koja je rekla da je preminuo u snu u ponedjeljak, najvjerovatnije od srčanog udara, prenosi Telegraf.

"Najpoznatiji kao 26. generalni tužilac Arizone, državni i federalni tužilac i branilac pravde, zauvijek će biti upamćen i voljen od nas kao drag suprug, otac, sin i brat!, stoji u saopštenju koje je potpisala porodica Brnović.

"Srce nam je slomljeno zbog ovog gubitka i duboko smo dirnuti iskazima ljubavi i podrške od strane mnogih divnih ljudi širom države i zemlje!, navodi se u saopštenju.

Podsjetimo, Marka Brnovića je prošlog ljeta predsjednik SAD Donald Tramp nominovao za ambasadora SAD u Srbiji, ali je Bijela kuća kasnije povukla nominaciju.

Brnović, čiji su roditelji emigrirali iz Srbije, rođen je u Detroitu 1966. godine, služio je kao pripravnik u Kongresu u kancelariji tadašnjeg predstavnika Džona Mekejna 1984. godine, prije nego što je diplomirao 1988. godine na Arizonskom državnom univerzitetu, a tri godine kasnije stekao diplomu prava na Univerzitetu u San Dijegu.

Radio je kao tužilac u kancelariji okružnog tužioca Marikopa, a zatim je prešao u kancelariju generalnog tužioca, potom je vodio Goldwater Institut za Ustavno upravljanje od 2003–2005, radio u službi za odnose za privatnog izvođača prije nego što je od 2007. do 2009. godine radio za američkog tužioca u Feniksu. Republikanski guverner Džan Bruer ga je imenovao za vođu Odjeljenja za kockanje.

Od kada je napustio izabranu funkciju, Brnović je radio kao partner u nacionalnoj advokatskoj firmi.

Podijeli:

Tagovi:

Mark Brnović

srčani udar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ко је био Марк Брновић? Трамп га номиновао за амбасадора у Србији

Svijet

Ko je bio Mark Brnović? Tramp ga nominovao za ambasadora u Srbiji

5 h

0
Преминуо Марк Брновић, био кандидат за амбасадора САД у Србији

Svijet

Preminuo Mark Brnović, bio kandidat za ambasadora SAD u Srbiji

6 h

0
Албански лобисти зауставили именовање Брновића за амбасадора?

Svijet

Albanski lobisti zaustavili imenovanje Brnovića za ambasadora?

3 mj

0
Огласио се Марк Брновић: Открио зашто неће бити амбасадор САД у Србији!

Svijet

Oglasio se Mark Brnović: Otkrio zašto neće biti ambasador SAD u Srbiji!

3 mj

1

Više iz rubrike

Француска запријетила Америци

Svijet

Francuska zaprijetila Americi

4 h

0
Трамп изгубио живце пред камерама, снимак се шири друштвеним мрежама: "Јеб* се!"

Svijet

Tramp izgubio živce pred kamerama, snimak se širi društvenim mrežama: "Jeb* se!"

5 h

0
Ужасна несрећа: Кран пао на воз у покрету, најмање 22 мртвих!

Svijet

Užasna nesreća: Kran pao na voz u pokretu, najmanje 22 mrtvih!

5 h

0
У Вашингтону састанак о Гренланду

Svijet

U Vašingtonu sastanak o Grenlandu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

46

Tramp "zaratio" sa premijerom Grenlanda: "Ne znam ko je on, ali je u problemu"

12

42

Rezerve deviza i zlata Rusije dostigle istorijski maksimum

12

38

Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji

12

33

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

12

32

Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner