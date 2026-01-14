Logo
Tri znaka ulaze u novu eru: Stabilnost, izobilje i sreća

14.01.2026

09:42

Три знака улазе у нову еру: Стабилност, изобиље и срећа
Foto: pixabay

Tri horoskopska znaka ulaze u novu eru izobilja od 14. januara.

Merkur u opoziciji sa Jupiterom ističe neravnotežu između očekivanja i stvarnosti. Kosmičke sile pomažu im da donose mudre odluke i privlače izobilje i bogatstvo.

Ovaj tranzit nam pokazuje gdje su naši planovi bili previše rasuti ili naša obećanja previše naduvana da bi održala bilo kakav dugoročni napredak.

Zajedno, ove kosmičke sile podstiču mudrije donošenje odluka pokazujući šta zapravo traje tokom vremena, a šta ne. Možemo planirati izobilje jer sada znamo šta je potrebno.

U srijedu, ovi znaci ulaze u stabilniju životnu fazu, fazu izobilja. Oslobađamo se naših veza sa nestabilnošću jer vidimo da nam sve ovo donosi nervozu. Sada je vrijeme da gradimo na ovom temelju i vjerujemo u sopstveni sud, da donosimo mudre odluke.

1. Bik – zakočite, previše ste opterećeni

Za vas, tranzit Merkura opozicije Jupitera otkriva gdje ste bili previše rastegnuti. 14. januara jasno vidite koje su vas obaveze previše opteretile i gdje treba da zakočite.

Izobilje počinje kada pojednostavite, a saznanje šta ne funkcioniše je prvi korak. Ako težite izobilju, zašto onda gubiti vrijeme na stvari koje vas ometaju i skreću sa kursa? Nema potrebe.

Kada uklonite višak, život se ponovo čini upravljivim. Život postaje pun nade jer ste smanjili broj stresova na svom tanjiru. Spremni ste da postavite sidro i uđete u novu eru izobilja.

2. Vaga – prioritet sebi

Ovaj dan, 14. januar, označava prekretnicu u načinu na koji pristupate ravnoteži. To mnogo govori, budući da ste sve u vezi sa ravnotežom i harmonijom. Merkur u opoziciji sa Jupiterom otkriva da je održavanje svih srećnim došlo po ličnu cijenu za vas. Srećom, to ima datum isteka, od sada.

Vaša nova era izobilja počinje kada postavite granicu koja vas vraća na fabrička podešavanja. Drugim riječima, vraćate se tome da budete vi. Niste lutka. Imate i svoj život koji treba da živite.I dalje možete biti svoji ljubazni, ali niste ovdje da se rastegnete kako biste se prilagodili masama. Više ne morate sve da dajete ili da idete dalje od onoga što ste sposobni. Vrijeme je da date prioritet sebi i svojim potrebama.

3. Strijelac – previše otvorenih vrata, zatvorite ih

Ovo poravnanje Merkura i Jupitera traži od vas da usporite i 14. januara konačno razumijete zašto. Merkur u opoziciji sa Jupiterom pokazuje da previše otvorenih vrata sprječava pravi napredak.

Naravno, volite da radite milion stvari istovremeno i daje vam malo uzbuđenja biti toliko uključeni u toliko stvari. Ovo je posebno tačno ako se sve vrti oko kreativnosti. Međutim, rijetko završavate bilo šta i zato vam ovaj tranzit dolazi da vas vodi, prenosi Krstarica.

Horoskop

strijelac

sreća

