Ako ste rođeni u nekom od ovih znakova, čeka vas lavina novca od 15. januara

Žena Blic

13.01.2026

21:46

Ако сте рођени у неком од ових знакова, чека вас лавина новца од 15. јануара
Foto: Unsplash

Sredina januara nekim ljudima mogla bi da donese značajne promjene u finansijama. Kako najavljuje čuvena ruska astrološkinja Vasilisa Volodina, period koji obećava veće prihode i neočekivane prilike stiže 15. januara, a izlasku iz finansijske krize i velikim prihodima mogu da se nadaju osobe rođene u jesenjim, odnosno zimskim mjesecima.

Astrološkinja Vasilisa Volodina podsjeća da novac sam po sebi nije izvor sreće, ali finansijska stabilnost pruža osjećaj samopouzdanja i slobode. Period od 15. januara mogao bi da donese dugo očekivano olakšanje onima koji se dugo suočavaju s finansijskim ograničenjima. Prema njenim riječima, posebnu pažnju treba posvetiti datumima rođenja koji spadaju u zonu povećanog novčanog toka. Osobe rođene u horoskopskim znacima Vaga, Škorpija i Strijelac, kao i oni rođeni u prvim danima vladavine Jarca mogu se iznenada naći u centru unosnih ponuda i povoljnih okolnosti.

илу-црква-крст-православље-вјера-05092025

Društvo

Sutra su tri velika praznika: Ovu molitvu treba izgovoriti za blagostanje

Period finansijskog obilja odnosi se na one rođene između 5. oktobra i 22. novembra 1975. godine (Vaga, Škorpija). Od sredine januara imaće priliku da dobiju velike bonuse, profit od poslova, neočekivane isplate ili nasljedstva. Astrološkinja napominje da će šanse biti posebno velike za one koji ne čekaju, već pokažu inicijativu i trezvenu kalkulaciju.

Druga grupa uključuje osobe rođene između 10. oktobra i 28. decembra 1984. godine (Vaga, Škorpija, Strijelac i prva dekada Jarca). Za njih, 15. januar označava početak perioda oporavka od finansijskih poteškoća. Mogući su novi izvori prihoda, ponude za saradnju i izgledi za finansijski rast. Međutim, lična proaktivnost i spremnost na donošenje odluka ponovo će biti ključne.

Дочек православне Нове године

Društvo

Širom Srpske večeras se dočekuje pravoslavna Nova godina

Vasilisa Volodina pojašnjava da prognozu treba shvatiti kao smjernicu, a ne kao garanciju trenutnog bogatstva. Čak i najmoćniji astrološki period zahtjeva učešće pojedinca. Samo kombinacija povoljnih okolnosti, zdravog razuma i konkretne akcije može transformirati priliku u opipljiv finansijski ishod.

