Koliko dugo mačke pamte vlasnika

Izvor:

Blic

13.01.2026

14:28

Колико дуго мачке памте власника

Pamćenje kod mačaka ne zasniva se samo na izgledu čovjeka, već i na mirisima, zvucima i osećaju sigurnosti koji im pružamo.

Mačke posjeduju složen i razvijen sistem memorije koji im omogućava da svoje vlasnike pamte mjesecima, pa čak i godinama, naročito ako je odnos bio stabilan, nežan i pun rutine. Suprotno uvreženom mišljenju, one ne zaboravljaju ljude nakon nekoliko dana ili nedjelja odsustva. Njihova sjećanja obuhvataju mnogo više od samog lica – uključuju poznate mirise, glasove, svakodnevne navike i prostor u kojem su se osjećale bezbjedno.

Istraživanja pokazuju da čak i tri mjeseca zajedničkog života mogu ostaviti snažan trag u dugoročnoj memoriji mačke. Mnogi vlasnici svedoče da njihove mačke prepoznaju poznate mirise i mesta i nakon dužeg razdvajanja. Stručnjaci naglašavaju da mačke koje imaju osjećaj sigurnosti i ustaljenu rutinu lakše i trajnije pamte svoje ljude.

Iako mačke ne iskazuju privrženost na isti način kao psi, one često reaguju na povratak vlasnika suptilnim promjenama u ponašanju, traženjem poznatih predmeta, mirisa ili boravkom na „svojim“ omiljenim mjestima u domu – što jasno pokazuje da se sjećanje zadržalo.

Ako se pitate da li će vas vaša mačka zaboraviti dok ste odsutni ili na putovanju, veterinari ističu da je to malo vjerovatno, naročito ako ste imali blizak odnos i ustaljenu svakodnevicu.

mačka

pamćenje

