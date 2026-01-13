Logo
Najpametniji ljudi rađaju se u tri horoskopska znaka

Izvor:

B92

13.01.2026

12:28

Најпаметнији људи рађају се у три хороскопска знака
Foto: pexels/ Ruha Zaitoun

Njihov um rijetko miruje, obožavaju nova saznanja i uvijek razmišljaju o rješenju... Da li ste i vi, prema astrologiji, na spisku najinteligentnijih ljudi na svijetu.

Inteligencija može da se pokazuje na različite načine, od analitičkog razmišljanja i brzog učenja do originalnih ideja i sposobnosti povezivanja informacija. U astrologiji se smatra da određeni horoskopski znakovi imaju izraženije mentalne sposobnosti i lakše koriste svoj potencijal.

Kod njih se često primjećuje radoznalost, snalažljivost i potreba za razumijevanjem svijeta oko sebe.

Тимоти Бусфилд

Scena

Poznati glumac nestao nakon optužbi za zlostavljanje djece

Njihov um rijetko miruje, a razmišljanje im je stalno usmjereno prema rješenjima i novim spoznajama. Prema zvijezdama, ovo su tri znaka u kojima se rađaju najpametniji ljudi.

Blizanci

Ljudi rođeni u ovom znaku poznati su po brzoj pameti i izuzetnoj sposobnosti komunikacije. Informacije usvajaju lako i često znaju ponešto o svemu.

Njihova znatiželja tera ih da stalno istražuju nove teme i postavljaju pitanja. Brzo povezuju činjenice i snalaze se u razgovorima različitih tema. Mentalna fleksibilnost jedna je od njihovih najvećih prednosti.

Djevica

Kod pripadnika ovog znaka inteligencija se ogleda kroz analitičnost i preciznost. Imaju izraženu sposobnost uočavanja detalja koje drugi često zanemaruju.

Тијери Анри

Scena

Tijeri Anri supruzi čestitao rođendan na srpskom: Andrea je ljepotica iz BiH

Logičko razmišljanje i sistemski pristup problemima omogućuju im donošenje promišljenih odluka. Često se oslanjaju na činjenice i proverene informacije. Njihova inteligencija dolazi do izražaja u organizaciji, planiranju i rješavanju komplikovanih zadataka.

Vodolija

Ljudi rođeni u ovom znaku povezani su s originalnim idejama i nekonvencionalnim razmišljanjem. Njihova inteligencija često se manifestuje kroz inovativnost i sposobnost razmišljanja van okvira.

Vole da posmatraju širu sliku i preispituju ustaljena pravila. Brzo shvataju apstraktne koncepte i društvene pojave.

