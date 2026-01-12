Logo
Kamion sa parama stiže samo za ova 2 znaka horoskopa

12.01.2026

20:54

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Zvijezde ponekad imaju smisla za šalu, ali i za ogromnu nagradu. Ova 2 znaka horoskopa uskoro će osjetiti pravi finansijski „bum“ toliko novca da neće znati ni gdje da ga stave.

Ako ste jedan od njih, spremite se za period obilja i neočekivanih prilika.

Lav

Njihova karizma i energija privlače pažnju svuda gdje se pojave, pa nije ni čudo što će im novac doslovno dolaziti sam. Bilo da se radi o neočekivanom nasljedstvu, poslovnom uspjehu ili sjajnoj investiciji – Lavovi će se naći u centru finansijske oluje. Savjet? Iako želja da se sve potroši odmah može biti primamljiva, pametno ulaganje sada može doneti dugoročnu stabilnost i još više profita.

Strijelac

Poznati po svom optimizmu i avanturističkom duhu, Strijelčevi će uživati u neočekivanim prihodima koji stižu iz različitih izvora – možda putovanja, projektni poslovi ili čak srećne dobitke. Njihova otvorenost i spremnost na rizik sada će im se isplatiti.

Gradovi i opštine

Skupština Bijeljine zatražila hitne i jasne odgovore zbog problema sa grijanjem

Mali praktičan savjet: investirajte dio u nešto sigurno i pametno, jer sreća ne traje vječno, ali dobar plan ostaje.

Ovo je period kada oba znaka treba da se opuste i uživaju. Novac nije samo sredstvo, već i prilika za rast, nova iskustva i ostvarenje dugogodišnjih želja. Ali, kao i uvijek, važno je zadržati dozu razuma i ne dozvoliti da obilje zavara.

Ako ste Lav ili Strijelac, pripremite se na pravu finansijsku euforiju. Sreća i uspjeh sada kucaju na vaša vrata, a jedini izazov biće – kako pametno iskoristiti sve što stiže.

(Krstarica)

22

59

Bračni par iz BiH uhapšen u Italiji

22

56

Najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji ove zemlje

22

45

Enis Bešlagić poslao poruku iz bolnice

22

38

Istraživanje: Žene mogu da "namirišu" slobodne muškarce

22

30

Ovo je gol kojim je Srbija srušila Španiju

