Logo
Large banner

Rukometaši Borca počeli pripreme za nastavak sezone

Izvor:

ATV

12.01.2026

20:46

Komentari:

0
Рукометаши Борца почели припреме за наставак сезоне
Foto: ATV

Rukometaši Borca prionuli su na rad za drugi dio sezone u Premijer ligi BiH. Odmor za „crveno-plave je završen, a akcenat u narednom periodu biće na podizanju fizičke spreme i postizanju optimalne forme za brojne izazove koji ih očekuju.

Borac na polusezoni drži petu poziciju, a razlika u odnosu na drugoplasiranu Slogu je samo bod. Konkurencija u šampionatu je izjednačena, što garantuje neizvjesnu borbu u nastavku sezone. Iako imaju problema sa skraćenim rosterom, „crveno-plavi“ nadaju se dobrim rezultatima.

Tokom pripremnog perioda rukometaši Borca odmjeriće snage sa ekipama Dervente i Slobode.

Podijeli:

Tag:

RK Borac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ватерполо

Ostali sportovi

Francuska se prva plasirala u TOP 12 Evropskog prvenstva u vaterpolu

8 h

0
лед

Ostali sportovi

Opasna nesreća američke bob-ekipe, odbijali se od zidove i padali po ledu

9 h

0
Србија вечерас игра против Шпаније

Ostali sportovi

Srbija večeras igra protiv Španije

13 h

0
Ватерполо

Ostali sportovi

Rumuni deklasirali Slovačku u Beogradu

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Bračni par iz BiH uhapšen u Italiji

22

56

Najveća pljenidba kokaina na otvorenom moru u istoriji ove zemlje

22

45

Enis Bešlagić poslao poruku iz bolnice

22

38

Istraživanje: Žene mogu da "namirišu" slobodne muškarce

22

30

Ovo je gol kojim je Srbija srušila Španiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner