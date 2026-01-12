Rukometaši Borca počeli pripreme za nastavak sezone

Izvor:
ATV
12.01.2026
20:46
Rukometaši Borca prionuli su na rad za drugi dio sezone u Premijer ligi BiH. Odmor za „crveno-plave je završen, a akcenat u narednom periodu biće na podizanju fizičke spreme i postizanju optimalne forme za brojne izazove koji ih očekuju.
Borac na polusezoni drži petu poziciju, a razlika u odnosu na drugoplasiranu Slogu je samo bod. Konkurencija u šampionatu je izjednačena, što garantuje neizvjesnu borbu u nastavku sezone. Iako imaju problema sa skraćenim rosterom, „crveno-plavi“ nadaju se dobrim rezultatima.
Tokom pripremnog perioda rukometaši Borca odmjeriće snage sa ekipama Dervente i Slobode.
