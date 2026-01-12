Logo
Srbija večeras igra protiv Španije

Izvor:

Tanjug

12.01.2026

09:25

Србија вечерас игра против Шпаније

Vaterpolisti Srbije igraće večeras od 20.30 časova protiv Španije u utakmici drugog kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

Vaterpolisti Srbije su u prvom kolu poslije boljeg izvođenja peteraca savladali Holandiju ukupnim rezultatom 18:16, dok je Španija ubjedljivo pobijedila Izrael 28:3.

- Za ovo sam trenirao čitav život. Istina završeno je petercima. Loše smo otvorili, nije bilo kako znamo. Mislim ako je moralo, bolje je da se sada dogodilo. Možda će nas Španci sada potcijeniti, ali mi ćemo se probuditi. Znamo ih dobro, vjerujem u nas, podršku sa tribina. I dalje idemo ka našem cilju - finalu EP - izjavio je golman vaterpolo reprezentacije Srbije Milan Glušac.

