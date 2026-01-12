Skupština Bijeljine zatražila hitne i jasne odgovore zbog problema sa grijanjem

Skupština grada Bijeljina zatražila je hitne i jasne odgovore nakon problema sa grijanjem u Gradskoj toplani, utrošenih miliona KM javnih sredstava i neodgovornosti za probleme građana.

"S obzirom na ozbiljnost situacije, potpuno ignorisanje institucija grada, neispunjenje obećanja datih na sjednicama Skupštine, te trošenje značajnih javnih sredstava bez vidljivih rezultata, ovakvo postupanje rukovodstva Gradske toplane smatramo neprihvatljivim i duboko neodgovornim", saopšteno je iz Skupštine.

Izražena je ozbiljna zabrinutost zbog teške situacije u sistemu daljinskog grijanja i činjenice da su građani Bijeljine, usred zimskog perioda, ponovo ostavljeni bez isporuke toplotne energije.

Posebno zabrinjava, kažu, što Gradska toplana ni nakon četiri zvanična dopisa Skupštine grada, upućena od 13. oktobra do 8. januara, nije dostavila tražene informacije o tehničkoj, finansijskoj i operativnoj spremnosti sistema, niti se izjasnila o uzrocima kvarova i prekida grijanja.

"Iz medijskih izvještaja od 8. januara javnost je obaviještena da od početka godine nije obezbijeđena isporuka uglja, zbog čega je grijanje obustavljeno. Građani s pravom postavljaju pitanje kako je moguće da dođe do ovakve situacije", ističe se u saopštenju.

Navodi se da je Skupština grada za Gradsku toplanu u 2025. godini, na insistiranje gradonačelnika i direktora preduzeća, dala saglasnost na povećanje cijene grijanja od 25 odsto za stabilizaciju poslovanja, nabavku energenata i siguran rad sistema.

Ponovo je, kako navode, na prijedlog gradonačelnika Bijeljine, za kredit od 2,6 miliona KM data saglasnost kako bi se izmirile nagomilane obaveze prema dobavljačima i kako bi neko uopšte htio da sarađuje sa Gradskom toplanom.

Rebalansom budžeta grada za prošlu godinu omogućeno je Gradskoj toplani dodatnih 100.000 KM.

"O nesposobnosti upravljanja ovim preduzećem govori i činjenica da je još 2022. godine, na jednoj od vanrednih sjednica Skupštine grada, odobreno više od 600.000 KM za sudska poravnanja, naravno, na prijedlog gradonačelnika i tadašnje uprave preduzeća", ističe se u saopštenju.

Uprkos svemu, poručuju iz Skupštine, gradonačelnik i uprava Gradske toplane ne samo da nisu ispunili obećanje prema građanima Bijeljine, nego u potpunosti ignorišu građane, javnost i institucije.

"Rezultat rukovođenja Toplanom danas nije stabilan sistem grijanja, već prekidi u isporuci, izostanak pravovremenog informisanja institucija i potpuni nedostatak odgovora na pitanja koja se direktno tiču građana i javnog interesa", zaključuje se u saopštenju.

Skupština grada zahtijeva odgovore na pitanja da li je Toplana prije početka grejne sezone izvršila remont postrojenja, obavila kontrolne preglede cjevovoda i druge neophodne pripremne aktivnosti.

Pitaju i zašto je došlo do velikog kvara na toplovodnoj mreži u decembru 2025. godine, u kom roku je završena sanacija i koji su uzroci kvara, kao i zbog čega preduzeće od 1. januara ove godine nema obezbijeđen ugalj, iako je u septembru 2025. godine odobrena garancija za kredit od preko 2,6 miliona KM upravo za obezbjeđenje energenata i stabilnost poslovanja?

Skupština od Gradske toplane traži i odgovor na pitanje kako je iskorišten kredit od 2.000.000 KM sa garancijom Grada i zašto sredstva nisu obezbijedila kontinuiranu nabavku uglja, kao i da li će računi korisnicima biti umanjeni za sve dane bez isporuke toplotne energije u periodu novembar i decembar 2025. godine, te januar 2026. godine.

Lokalni parlament zahtijeva da se objavi kakvo je trenutno finansijsko stanje preduzeća, kolika su dugovanja prema dobavljačima i zaposlenima i kako planiraju izmirivanje obaveza.

"Zbog čega Skupština grada Bijeljina nije obavještavana o problemima u nabavci uglja i o rizicima za grejnu sezonu, uprkos tome što je Grad dao garanciju i odobrio povećanje cijena?", pitaju iz Skupštine grada.

Iz Skupštine grada ističu da su oni ispunili sve svoje obaveze i pružili maksimalnu podršku radu Gradske toplane.

"Operativno upravljanje, nabavka energenata i svakodnevno funkcionisanje sistema nisu u nadležnosti Skupštine, ali bahat odnos prema narodnim sredstvima, odsustvo odgovornosti, transparentnosti i komunikacije ne može i neće biti ignorisano", poručili su iz gradskog parlamenta.