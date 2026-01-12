Bijeljina bez grijanja, dan – KO ZNA KOJI. Povremeno se pojavi trag toplote, čisto da građane podsjeti da im radijatori nisu za ukras, pa onda ponovo standardno stanje. Od početka sezone grijanja, u „Gradskoj toplani“ se ne zna da li su pošli ili došli. Od kvara na kotlu, pucanja cijevi, pa nestanka uglja, preko ponovnog kvara, kvara na mreži, pucanja, lošeg kvaliteta uglja i ko zna kog još razloga, grijanja i dalje nema.

„Do prekida u isporuci toplotne energije došlo zbog kvara na oba kotla zbog neodgovarajućeg kvaliteta uglja i nedostatka uglja sa RITE Ugljevik. Svi radnici su angažovani na popravci te očekujemo da će kvar biti otklonjen u najbržem mogućem roku“, naveli su iz Gradske toplane.

Navikao da krivca uvijek traži negdje drugo, obavještenje nadležne ustanova koja valjda treba da zna šta radi, a šta je i zbog čega u kvaru, se nije dopalo gradonačelniku Petroviću, te se brzo oglasio na Fejsbuku.

"Nije tačna informacija da su kotlovi u Toplani u kvaru, već se suočavamo sa nedostatkom uglja. Kotlovi u bijeljinskoj Toplani ne mogu raditi kada se kao energent koristi bilo koja vrsta uglja. Pokušali smo sa ugljem iz Banovića i Zenice ali nije adekvatan, jer sastav i kalorijske vrijednosti uglja nisu predviđene za kotao i rešetke u kotlovima koje imamo u Toplani. Već nekoliko dana separator u RiTE Ugljevik ne radi i nije u funkciji, prema posljednjim informacijama sada se stalo i sa radom u samoj Termoelektrani Ugljevik zbog nedostatka uglja", naveo je gradonačelnik Bijeljine Luka Petrović.

Da se ne zna ko pije, a vrlo dobro zna da plaćaju građani, pokazale cy i jedva „skrpljene“ i usaglašene priče direktora i gradonačelnika. pokazale su da se Petrović snašao, dobio subvenciju za toplotnu pumpu od samog sebe, hladno mu nije, a kome jeste - neka ćuti i trpi.

„Otkako je grad krenuo sa ovim javnim pozivom za subvencionisanje toplotnih pumpi, da smo na našem porodičnom domaćinstvu iskoristili priliku za subvencionisanje i da smo ugradili toplotnu pumpu“, dodao je Petrović.

Objavama je Petrović uglavnom sakupljao istomišljenike i one koji ga brane, ali građanima se hladni radijatori na -15 nimalo ne dopadaju:

„Sad lijepo podijeli grijalice ili konvektore ljudima koji nemaju grijanje! imam li ja ugovor, plaćam li ja redovno, hoću onda grijanje! Sram da vas bude","Hoćete li opet obavijestiti narod da će račun biti umanjen, pa onda poslati cijeli račun? Javašluk i bezobrazluk", "Zamoliću da dobro razmislite i imate razumijevanja, kao što i Vi očekujete to od nas, ukoliko računi koje Toplana dostavi, ne budu plaćeni“, "Normalno se zna koliko uglja treba za sezonu pa se u toku ljeta ili jeseni nabavi", "A šta će djeca u ponedeljak u školi bez grijanja i da li će se obezbjediti grijanje, a ako ne djeca se neće slati u školu na ovim minusima", jasni su građani.

Na prijedlog Gradonačelnika i uprave Toplane prošle godine usvojena je viša cijena grijanja, odobrena garancija za kredit od 2,6 miliona KM i dodatna interventna sredstva u prethodnom periodu. Ima li kuća domaćina, pitaju građani?