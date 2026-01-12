Cerićeve izjave skandalozne i pozivaju na rat

Poziv na osnivanje takozvane bosanske pravoslavne crkve podsjeća na najmračnije stranice istorije ovog prostora, reakcija je iz Srpske pravoslavne crkve. Crkveno uređenje ne može biti predmet političkih inicijativa, a ovakva izjava priziva na rat u BiH, upozoravaju iz Srpske pravoslavne crkve.

„Zato smo se mi oglasili juče na izjave gospodina Cerića o osnivanju bosanske pravoslavne crkve, od toga nema ništa. Ako će svi muslimani preći u pravoslavlje, onda možemo razgovarati o tome“, istakao je Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački Sergije.

Skandal, koji dokazuje da je u Sarajevu veliki broj onih koji razmišljaju isto kao i 1992. godine i da je ideja o uništavanju srpskog naroda na ovom prostorima i dalje živa – ovako Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta ocjenjuje ideju bivšeg poglavara islamske vjerske zajednice Mustafe Cerića o formiranju takozvane bosanske pravoslavne crkve. Ne može, kaže, niko u Sarajevu srpskom narodu govoriti šta će raditi i kako će misliti.

„Taj zloduh je potpuno identičan sa izjavom Ante Pavelića prilikom osnivanja takozvane hrvatske pravoslavne crkve. To je pokušaj da s eu projektima nekih novih država i novih nacija napravi neka marionetska crkva, koja bi u potpunosti bila pslušna nalozima političkog Sarajeva“, rekao je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta „Sveti Vasilije Ostroški“ Foča Drago Đogo.

Ova ideja neodoljivo podsjeća na ustaški zahtjev iz Drugog svjetskog rata, jer su i oni imali sličnu namjeru, ali od Cerića nas ništa ne može iznenaditi, kaže Milorad Dodik.

„Cerić je rekao da Srbi, ako im se ne sviđa Bosna kakvu oni žele, da mogu da odu u Srbiju i da na opancima ponesu samo zemlje što im se zakači. Na opancima se malo kači zemlje, ali na cipelama se kači mnogo više, tako da kad mi povučemo, mi ćemo povući 49 posto i otići iz te Bosne. Ako je to njihova logika, onda je naša ovo“, kazao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Iz Srpske pravoslavne crkve pozvali su Islamsku vjersku zajednicu u BiH da se ogradi od istupa bivšeg reisa Mustafe Cerića. Upozoravaju i da će ovakvim opasnim izjavama Bosnu uništiti oni koji se u nju najviše i kunu.