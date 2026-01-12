Logo
Large banner

Dodik: Orban je prijatelj, govori i u ime Srpske

Izvor:

SRNA

12.01.2026

13:00

Komentari:

0
Додик: Орбан је пријатељ, говори и у име Српске

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će premijer Mađarske Viktor Orban i njegova partija pobijediti na izborima u aprilu, naglasivši da je riječ o prijatelju Republike Srpske i političkom istomišljeniku.

Dodik je naglasio da Orban vodi sasvim razumnu politiku kada govori o konceptu suverenih naroda i država, ocijenivši da tada govori i u ime Srpske.

"Kada Orban govori da je EU za rat sa Rusijom, da ima slabosti i da treba da odustane od toga, onda govori u ime nas. Kada traži da se razriješi predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen, onda to govori u ime nas. Orban je nas prijatelj, dakle politički istomišljenik i mi mu želimo sve najbolje", poručio je Dodik.

Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da ga ne čudi što političari iz Sarajeva priželjkuju njegov poraz, kao i odlazak predsjednika Amerike Donalda Trampa da bi nastavili da rade kako su to činili do samo prije godinu dana.

On je podsjetio da su u Sarajevu navijali i držali mitinge podrške, te da se dogovaraju po sećijama, a ne institucijama, kako to žele da prikažu.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Влада није повећала плате директорима јавних предузећа

Republika Srpska

Minić: Vlada nije povećala plate direktorima javnih preduzeća

39 min

0
Додик: Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ

Republika Srpska

Dodik: Pobjeda Orbana i Trampa značiće kraj politike tutorstva nad BiH

17 h

5
Симовић: У Сарајеву прижељкују пад Орбана и Трампа као пут ка слабљењу Српске

BiH

Simović: U Sarajevu priželjkuju pad Orbana i Trampa kao put ka slabljenju Srpske

23 h

1
Орбан: Либерални свјетски поредак се распада, дошло доба нација

Svijet

Orban: Liberalni svjetski poredak se raspada, došlo doba nacija

23 h

0

Više iz rubrike

РиТЕ Угљевик поново није на мрежи

Republika Srpska

RiTE Ugljevik ponovo nije na mreži

30 min

0
Минић: Влада није повећала плате директорима јавних предузећа

Republika Srpska

Minić: Vlada nije povećala plate direktorima javnih preduzeća

39 min

0
Цвијановић: Нема БиХ без ентитета

Republika Srpska

Cvijanović: Nema BiH bez entiteta

41 min

1
"Срби ће увијек славити Божић, како је то српски војник увијек и чинио"

Republika Srpska

"Srbi će uvijek slaviti Božić, kako je to srpski vojnik uvijek i činio"

43 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner