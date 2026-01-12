Dodik: Orban je prijatelj, govori i u ime Srpske

Izvor:
SRNA
12.01.2026
13:00
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će premijer Mađarske Viktor Orban i njegova partija pobijediti na izborima u aprilu, naglasivši da je riječ o prijatelju Republike Srpske i političkom istomišljeniku.
Dodik je naglasio da Orban vodi sasvim razumnu politiku kada govori o konceptu suverenih naroda i država, ocijenivši da tada govori i u ime Srpske.
"Kada Orban govori da je EU za rat sa Rusijom, da ima slabosti i da treba da odustane od toga, onda govori u ime nas. Kada traži da se razriješi predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen, onda to govori u ime nas. Orban je nas prijatelj, dakle politički istomišljenik i mi mu želimo sve najbolje", poručio je Dodik.
Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da ga ne čudi što političari iz Sarajeva priželjkuju njegov poraz, kao i odlazak predsjednika Amerike Donalda Trampa da bi nastavili da rade kako su to činili do samo prije godinu dana.
On je podsjetio da su u Sarajevu navijali i držali mitinge podrške, te da se dogovaraju po sećijama, a ne institucijama, kako to žele da prikažu.
