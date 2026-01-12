Minić: Vlada nije povećala plate direktorima javnih preduzeća

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da Vlada nije povećala plate direktorima javnih preduzeća kako su to objavili pojedini mediji.

"Nismo povećali plate, samo je promijenjen limit sa 3.000 na 3.500 KM. To uopšte ne podrazumijeva bilo kakvo povećanje plata, već je samo data takva mogućnost", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

Pojedini mediji objavili su nedavno da su direktorima javnih preduzeća, koja posluju u minusu plate povećane za 500 KM.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je novinarima da je BiH, po zvaničnim statistikama međunarodnih finansijskih isntitucija, prva zemlja u svijetu po povećanju plata u prošloj godini.

Prema tim podacima u oktobru 2025. godine u odnosu na isti mjesec godinu ranije, u BiH je zabilježen rast plata od čak 16,2 odsto, što je ujedno i najviši rast među svim analiziranim zemljama, prenosi portal "Biznis.