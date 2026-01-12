"Srbi će uvijek slaviti Božić, kako je to srpski vojnik uvijek i činio"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da će Srbi uvijek slaviti Božić, kako je to srpski vojnik uvijek i činio, kao i rođendan Srpske.

"Srpski vojnik je, bez obzira u kakvim uslovima je bio, uvijek slavio krsnu slavu i Božić. Božić kod pravoslavaca izaziva jedno divljenje i tradiciju", rekao je Minić novinarima u banjalučkoj kasarni "Kozara", gdje je prisustvovao božićnom prijemu.

Premijer je zahvalio zamjeniku ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandru Goganoviću i komandi Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka na tradicionalnom održavanju ovog prijema.

Božićni prijem su organizovali zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović i Kancelarija pravoslavnog dušebrižništva Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.

Prijemu su prisustvovali srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, v. d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, predsjednik Vlade Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, kao i domaćin prijema Aleksandar Goganović.