Selak: Očekujemo da će Ustavni sud BiH odbaciti zahtjev za ocjenu ustavnosti Vlade Srpske

ATV

12.01.2026

12:11

Селак: Очекујемо да ће Уставни суд БиХ одбацити захтјев за оцјену уставности Владе Српске
Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da očekuje da Ustavni sud BiH odbaci zahtjev za ocjenu ustavnosti Vlade Republike Srpske, zbog, kako navodi, očiglednih razloga koji se tiču dosadašnje prakse i razloga nenadležnosti.

“Prvi razlog je što Ustavni sud BiH nema, niti je u dosadašnjoj praksi imao, nadležnost za odlučivanje o izboru vlada entiteta. Riječ je o isključivoj nadležnosti ustavnih sudova entiteta, u ovom slučaju Ustavnog suda Republike Srpske. Ustavni sud BiH je u svojim ranijim odlukama potvrdio usklađenost Ustava Republike Srpske sa Ustavom BiH”,rekao je ministar Selak.

On je naveo da je drugi razlog za odbacivanje zahtjeva, kao nedopuštenog i pitanje osnova na kojem se zasniva sam zahtjev.

“U zahtjevu se poziva na krivičnu presudu Miloradu Dodiku, tada predsjedniku Republike Srpske, i navodno nepostojanje prava na imenovanje mandatara. Međutim, pitanje izvršenja krivičnih presuda, pravnih posljedica i eventualnih posljedica u pravnom poretku nije u nadležnosti Ustavnog suda, već u isključivoj nadležnosti redovnih sudova, i to onog koji je donio pravosnažnu presudu, kao i onog koji je eventualno zadužen za izvršenje”, precizirao je ministar Selak.

Prema njegovim riječima, radi se i o pravnom pitanju razlike između pravosnažnosti i izvršnosti krivične presude, što se u samom zahtjevu izbjegava pomenuti, pa je i to dodatni razlog za njegovu nedopuštenost.

“Vlada Republike Srpske je legalno izabrana. Mandatar, a kasnije i predsjednik Vlade je legalno imenovan i izabran, te je jedino očekivanje da Ustavni sud donese odluku o nedopuštenosti zahtjeva i eventualno uputi podnosioca zahtjeva na nadležni sud, a to je Ustavni sud Republike Srpske”, istakao je ministar Selak.

Ministar Selak je poručio da bi svaka drugačija odluka predstavljala konačno rušenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Goran Selak

Ustavni sud BiH

