Pronađeno tijelo žene u porodičnoj kući, sumnja se na jedno

Izvor:

SRNA

12.01.2026

15:13

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Tijelo žene pronađeno je danas u porodičnoj kući u mjestu Luka na području Zaprešića, a sumnja se da je preminula usljed trovanja ugljen-monoksidom, saopšteno je iz zagrebačke Policijske uprave.

Ljekari su dvojici članova porodice pružili pomoć na mjestu događaja i u Kliničkoj bolnici "Sveti Duh".

Dojava je zaprimljena oko 10.55 časova.

Horoskop

Zanimljivosti

Napokon će krenuti dalje: Za ova tri znaka život se konačno mijenja

U toku je uviđaj.

