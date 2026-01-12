Pronađeno tijelo žene u porodičnoj kući, sumnja se na jedno

Izvor:
SRNA
12.01.2026
15:13
Komentari:0
Tijelo žene pronađeno je danas u porodičnoj kući u mjestu Luka na području Zaprešića, a sumnja se da je preminula usljed trovanja ugljen-monoksidom, saopšteno je iz zagrebačke Policijske uprave.
Ljekari su dvojici članova porodice pružili pomoć na mjestu događaja i u Kliničkoj bolnici "Sveti Duh".
Dojava je zaprimljena oko 10.55 časova.
Zanimljivosti
Napokon će krenuti dalje: Za ova tri znaka život se konačno mijenja
U toku je uviđaj.
Region
6 h0
Region
7 h0
Region
20 h1
Region
22 h0
Najnovije
Najčitanije
17
04
17
03
16
55
16
54
16
44
Trenutno na programu