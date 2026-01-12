Logo
Large banner

Milanović uoči dolaska Rutea: Nije jasno u čije ime on govori

Izvor:

SRNA

12.01.2026

10:07

Komentari:

0
Милановић уочи доласка Рутеа: Није јасно у чије име он говори

Generalni sekretar NATO Mark Rute doputovaće danas u posjetu Hrvatskoj, gdje će se najprije sastati sa premijerom Andrejem Plenkovićem, a potom i sa predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

Komentarišući posjetu Rutea, Milanović je u petak rekao da je Rute dobrodošao u Hrvatsku, ali da on "ne donosi nikakve odluke niti raspolaže bilo kakvim novcem".

"Nije ni tehnička osoba, a kada govori nije jasno u čije ime govori, jer govori puno, puno stvari koje ja uopšte ne podržavam", kazao je Milanović, prenijela je zagrebačka N1.

Podijeli:

Tagovi:

Zoran Milanović

Hrvatska

Mark Rute

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Није вам потребна факултетска диплома: Ово је списак 9 најплаћенијих послова

Ekonomija

Nije vam potrebna fakultetska diploma: Ovo je spisak 9 najplaćenijih poslova

3 h

0
Трамвај искочио из шина у Београду

Srbija

Tramvaj iskočio iz šina u Beogradu

3 h

0
Глумица Ерин Доерти

Zanimljivosti

Osvojila Zlatni globus i opsovala! Izvinjavala se majci

3 h

0
Епл "поједен"

Ekonomija

Epl "pojeden"

3 h

0

Više iz rubrike

Свађа на паркингу ескалирала у физички сукоб

Region

Svađa na parkingu eskalirala u fizički sukob

16 h

1
Притвор за петнаестогодишњака који је ножем напао ученицу

Region

Pritvor za petnaestogodišnjaka koji je nožem napao učenicu

18 h

0
Људи разочарани новим преводом Библије, ево како изгледа Оченаш

Region

Ljudi razočarani novim prevodom Biblije, evo kako izgleda Očenaš

20 h

0
Ухапшен полицајац који је пијан управљао аутомобилом

Region

Uhapšen policajac koji je pijan upravljao automobilom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner