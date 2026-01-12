Milanović uoči dolaska Rutea: Nije jasno u čije ime on govori

Generalni sekretar NATO Mark Rute doputovaće danas u posjetu Hrvatskoj, gdje će se najprije sastati sa premijerom Andrejem Plenkovićem, a potom i sa predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem.

Komentarišući posjetu Rutea, Milanović je u petak rekao da je Rute dobrodošao u Hrvatsku, ali da on "ne donosi nikakve odluke niti raspolaže bilo kakvim novcem".

"Nije ni tehnička osoba, a kada govori nije jasno u čije ime govori, jer govori puno, puno stvari koje ja uopšte ne podržavam", kazao je Milanović, prenijela je zagrebačka N1.