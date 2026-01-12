Logo
Large banner

Nije vam potrebna fakultetska diploma: Ovo je spisak 9 najplaćenijih poslova

12.01.2026

10:06

Komentari:

0
Није вам потребна факултетска диплома: Ово је списак 9 најплаћенијих послова
Foto: ATV

Uvjerenje da je četvorogodišnja fakultetska diploma jedini siguran put do dobrog prihoda sve je slabije u današnjem svijetu karijera.

Zbog rasta školarina i sve većeg fokusa poslodavaca na vještine, brojni poslovi danas više vrednuju iskustvo, stručne obuke i sertifikate nego formalnu diplomu.

Novo istraživanje koje je objavio Resume Genius identifikuje najbolje plaćene poslove u kojima se može početi sa srednjom školom, a napredovati kroz zanate, stručnu praksu, sertifikacije ili obuke na radnom mjestu.

Veliki raspon industrija i rastuća potražnja

Kako navode analitičari Resume Genius, ova zanimanja povezuje kombinacija specijalizovanih vještina, tehničke ili fizičke stručnosti i praktičnog iskustva. U mnogim slučajevima, napredak u karijeri zavisi od licenci i sertifikata, a ne od diplome. Izvještaj takođe ukazuje na snažan potencijal rasta u narednoj deceniji, podstaknut demografskim promjenama, infrastrukturnim potrebama i ekonomskim trendovima.

Radnik u vodenom transportu

Zarađuje prosječnu godišnju platu od 66.490 dolara. U ovoj oblasti praktično iskustvo često ima veću vrijednost od formalnog obrazovanja.

Menadžer stambenih, poslovnih i zajedničkih nekretnina

Sa medijanom plate od 66.700 dolara, ovaj posao uključuje upravljanje komercijalnim i stambenim objektima, rješavanje problema stanara i zakupaca. U nekim državama zahtijeva licencu, ali ne i fakultetsku diplomu.

Stjuardesa/stjuard u avio-industriji

Ovo zanimanje ima medijanu plate od 67.130 dolara, a ulazi se kroz obuke avio-kompanija, bez obavezne fakultetske diplome.

Prodajni predstavnik u veleprodaji i proizvodnji

Prosječna godišnja plata je 74.100 dolara. Posao često nagrađuje iskustvo, a dodatno se može značajno povećati kroz provizije.

Inženjer lokomotive

Medijana plate iznosi 75.680 dolara. Posao obuhvata upravljanje teretnim i putničkim vozovima, uz obuku na željeznici i sertifikat Federal Railroad Administration.

Mehaničar i tehničar avio i navigacione opreme

Sa prosječnom platom od 79.140 dolara, ovi stručnjaci održavaju i popravljaju sisteme u avionima. Diploma često nije potrebna, već sertifikat iz FAA odobrenog programa.

Monter i serviser električnih vodova

Zarađuje 92.560 dolara godišnje. Posao uključuje instalaciju i popravku energetskih kablova, često u teškim uslovima, naročito tokom sanacije posljedica oluja i nepogoda.

Menadžer transporta, skladištenja i distribucije

Ovo je jedno od dva zanimanja sa šestocifrenom zaradom – medijana plate je 102.010 dolara, a najplaćeniji u profesiji mogu preći 180.000 dolara godišnje. Fokus je na iskustvu i sertifikatima.

Serviser i monter liftova i pokretnih stepenica

Najplaćeniji posao na listi Resume Genius – medijana plate iznosi 106.580 dolara godišnje. Ulazak u profesiju zahtijeva završenu srednju školu i višegodišnju stručnu praksu kroz program šegrtovanja, prenosi Blic.

Podijeli:

Tag:

posao

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Епл "поједен"

Ekonomija

Epl "pojeden"

3 h

0
Нећете вјеровати: БиХ забиљежила највећи раст плата на свијету

Ekonomija

Nećete vjerovati: BiH zabilježila najveći rast plata na svijetu

18 h

0
Трамп: Америчке компаније добијају приступ нафтним резервама и другим ресурсима Венецуеле

Ekonomija

Tramp: Američke kompanije dobijaju pristup naftnim rezervama i drugim resursima Venecuele

23 h

0
Евро пада: Долар јача другу недјељу заредом

Ekonomija

Evro pada: Dolar jača drugu nedjelju zaredom

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner