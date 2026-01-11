Logo
Large banner

Pritvor za petnaestogodišnjaka koji je nožem napao učenicu

Izvor:

SRNA

11.01.2026

19:00

Komentari:

0
Притвор за петнаестогодишњака који је ножем напао ученицу
Foto: Printscreen/Youtube/Emergency Videos

Istražni sudija Okružnog suda u Murskoj Soboti odredio je jednomjesečni pritvor petnaestogodišnjaku osumnjičenom da je u Srednjoj medicinskoj školi u Rakičanu nožem posjekao učenicu, saopštila je Policijska uprava.

Šef sektora kriminalističke policije u Policijskoj upravi Murska Sobota Bojan Rous izjavio je da je učenika prvog razreda ove škole, koji je u petak, 9. januara, nožem povrijedio učenicu četvrtog razreda, policija uhapsila ubrzo nakon napada.

Osumnjičen je za krivična djela izazivanje opšte opasnosti i nanošenje lakih tjelesnih povreda.

Prema navodima policije, učenica je zadobila lakše povrede i već je na kućnoj njezi.

Паре, марке

Ekonomija

Nećete vjerovati: BiH zabilježila najveći rast plata na svijetu

Direktor škole Zlatka Lebar izjavila je u petak da je incident ubrzo primijećen i da su preduzete hitne mjere u skladu sa bezbjednosnim protokolima.

Učenici i zaposleni su se zaključali u učionicama u kojima se održavala nastava i čekali dalja uputstva. Nakon što ih je policija obavijestila da je opasnost prošla, učenici su napustili učionice.

Nastava u školi biće nastavljena sutra po rasporedu.

Podijeli:

Tagovi:

Slovenija

napad nožem

učenik

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Несрећа код Делте: Ауто ударио жену

Hronika

Nesreća kod Delte: Auto udario ženu

2 h

0
Чишћење снијега и леда са степеница

Društvo

"Je l' ovo hrane kokoši?" Snimak radnika koji bacaju so u Mostaru ostavio sve u čudu

2 h

0
Фармер из Бугојна очајан: Штала се срушила на стадо оваца, страдало више од 20

Društvo

Farmer iz Bugojna očajan: Štala se srušila na stado ovaca, stradalo više od 20

2 h

0
Ужас! Пас луталица откинуо дјетету горњу усну

Srbija

Užas! Pas lutalica otkinuo djetetu gornju usnu

3 h

2

Više iz rubrike

Људи разочарани новим преводом Библије, ево како изгледа Оченаш

Region

Ljudi razočarani novim prevodom Biblije, evo kako izgleda Očenaš

3 h

0
Ухапшен полицајац који је пијан управљао аутомобилом

Region

Uhapšen policajac koji je pijan upravljao automobilom

9 h

0
Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

Region

Snijeg napravio haos: Mještani izvlačili ljude iz auta

1 d

0
Због усташких поздрава и тужби угашена емисија "Бујица"

Region

Zbog ustaških pozdrava i tužbi ugašena emisija "Bujica"

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

22

Švedska u šoku: Policajac optužen za silovanje i zlostavljanje dece

21

20

Napadnuta bugarska Ambasada u Skoplju

21

15

Horoskop za 12. januar: Dobro se pazite!

20

58

Tramp razmatra udar na Iran

20

58

Napad SAD-a na Grenland bio bi kraj NATO-a

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner