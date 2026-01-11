Logo
Farmer iz Bugojna očajan: Štala se srušila na stado ovaca, stradalo više od 20

Izvor:

Srpskainfo

11.01.2026

18:35

Фармер из Бугојна очајан: Штала се срушила на стадо оваца, страдало више од 20
Foto: Printscreen/Youtube

Elmin Alić iz Bugojna preko noći je doživio tragediju kakvu nijedan farmer ne bi poželio.

bog velike težine snijega koji se nakupio na krovu, došlo je do urušavanja štale, koja se srušila direktno na stado ovaca smješteno unutra.

Više od 20 ovaca je stradalo, a farmer ostao je i bez nekoliko koza.

Nesreća se dogodila tokom noći, a posljedice su bile teške.

напад пса

Srbija

Užas! Pas lutalica otkinuo djetetu gornju usnu

Štala nije izdržala pritisak snijega.

Zahvaljujući reakciji komšija i rodbine, dio životinja ipak je spasen.

Nesreća još jednom upozorava na opasnosti koje nose obilne snježne padavine, posebno za poljoprivrednike i stočare.

