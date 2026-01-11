Eksplozija tokom svadbe: Mlada i mladoženja poginuli na licu mjesta!

U glavnom gradu Pakistana tokom svadbene proslave došlo je do tragedije kada je eksplodirala plinska boca. Sedmoro ljudi je povređeno, a osam ih je poginulo.

Najmanje osam osoba je poginulo, među kojima su mlada i mladoženja, u eksploziji plinske boce nakon svadbene proslave u kući u glavnom gradu Pakistana, saopštili su zvaničnici.

Do eksplozije je došlo dok su gosti, koji su se okupili da proslave vjenčanje, spavali u kući, dio objekta se urušio, navela je policija Islamabada. Sedam osoba je povređeno.

U saopštenju policije navodi se da se eksplozija dogodila u stambenom dijelu u samom centru grada. Oštećeno je i nekoliko obližnjih kuća.

Premijer Šehbaz Šarif uputio je saučešće porodicama žrtava, navodi se u saopštenju njegovog kabineta. Naložio je zdravstvenim vlastima da povrijeđenima obezbede najbolju moguću njegu i naredio sprovođenje potpune istrage.

Mnoge porodice u Pakistanu oslanjaju se na boce sa tečnim naftnim gasom zbog slabog pritiska prirodnog gasa, a takve boce su često povezivane sa smrtonosnim nesrećama izazvanim curenjem gasa. Policija je saopštila da je istraga u toku.

