Sastanak mljekara i predstavnika MPŠV, ovo su zaključci

Iz Udruženja su saopštili da su na sastanku doneseni sljedeći zaključci:

1. Viškovi mlijeka

U narednim danima MPŠV RS će održati sastanak sa otkupljivačima mlijeka, da se vidi raspoređivanje viškova mlijeka između otkupljivača u Srpskoj. Na sastanku da učestvuju i predstavnici mljekara. MPŠV RS će u narednim danima obezbijediti sistem savjetodavne podrške u sprovođenju "Pravilnika o posebnim uslovima za objekte u poslovanju sa hranom životinjskog porijekla koji se odobravaju pod posebnim uslovima (Sl. Gl. RS 108/22)", kako bi se ojačala prerada na gazdinstvu, te ispunili higijensko zdravstveni uslovi za prodaju mliječnih proizvoda u tržnim lancima i od malih proizvođača mlijeka koji prerađuju na gazdinstvu. Danas će MPŠV RS poslati hitan dopis vezan za deklarisanje proizvoda Inspektoratu Republike Srpske, posebno sa fokusom na one proizvode koji se deklarišu kao mliječni, a sadrže biljna ulja. Napominjemo da su ovih proizvoda puni različiti autohtoni proizvodi, tako da više ni sirnica nije uvijek sirnica. Nego ponekad i palmica.

Razgovarano je i o sušenju mlijeka.

2. Premija

Tražiće se rješenje da se podsticaj poveća na 0,33 KM/litar, kroz smanjenje drugih budžetskih izdvajanja, uključujući kapitalne, izbacivanje podrške junicama iz uvoza, kao i institucijama koje su već na državnom budžetu. Dodatno je iz Ministarstva izražena podrška da se dodatno podrže mali proizvođači, u skladu sa zahtjevima predstavnika Udruženja koji zastupa zahtjeve malih proizvođača.

3. Regresirano dizel gorivo po grlu – nije moguće.

4. Obavezne mjere

Postoji mogućnost da će MPŠV RS refundirati u određenom iznosu. Biće predloženo od strane Resora za veterinarstvo i da se uključe lokalne zajednice preko Saveza opština i gradova RS za preuzimanje djela troškova za obavezne mjere, po uzoru na pojedine lokalne zajednice koje u potpunosti finansiraju ove troškove svojim mljekarima.

5. Podrška po grlu.

U budućnosti će se rješavati pitanje podrške po muznom grlu, da se prihvata 0,7 teladi po kravi. Jedan dio osnovanih žalbi za podršku u 2025. godini će se uvažiti, tako da sredstva neće biti umanjena u iznosu, kako je bilo predviđeno. Iz MPŠV RS očekuju da će se na kraju za podsticaj po grlu isplatiti u iznosu od cca 8,8 miliona KM. Očekuje se da će ostati na istom nivou

6. Prihvaćene su tačke 6, 7 i 8. zatražili smo da se hitno krene u proceduru usvajanja propisa po ugledu na Srbiju, a kojima se deklarišu "lažni" mliječni proizvodi kao mliječni.

7. Dodatno je ispred MPŠV RS predloženo da se u budućnosti poveća podrška za odgoj domaćih junica.

8. Novi sastanak početkom februara 2026. godine.