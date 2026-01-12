Logo
Snijeg dobar izolator, čuva biljke

Izvor:

SRNA

12.01.2026

12:06

Мраз зима минус лист
Foto: photos_by_ginny/Pexels

Ozimi usjevi su u stanju mirovanja, prekriveni su snijegom, koji je dobar izolator i čuva biljke od smrzavanja, rekla je Srni agronom Gordana Gajić.

"Ozime žitarice su ove jeseni zasijane uglavnom na vrijeme i u optimalnim vremenskim uslovima, većinom su spremne ušle u zimu u fazi bokorenja", navela je Gajićeva.

Ona je dodala da u narednom periodu treba redovno obilaziti usjeve i pratiti situaciju sa glodarima, te intervenisati ukoliko bude potrebno.

"Polako se treba pripremati i za prihranu usjeva azotnim đubrivima, obično u februaru, kad dozvole vremenski uslovi", rekla je Gajićeva.

Prema njenim riječima, prihrana se najranije obavlja sa ureom zbog toga što je potreban duži period da postane dostupna biljkama.

Urea, dodala je Gajićeva, zadržava vlagu u zemljištu, što je korisno za biljku, ali je treba izbjegavati na kiselim zemljištima, jer ih dodatno zakiseljava.

"Kan i an su đubriva koja brzo postaju dostupna biljkama, pa se sa njima ne mora žuriti", navela je Gajićeva.

Gajićeva je rekla da su voćke u fazi zimskog mirovanja, a hladno vrijeme i snijeg sada pogoduju jer eliminišu insekte.

Napomenula da rezidba i tretmani bakarnim preparatima počinju po suvom vremenu kada je temperatura iznad 10 stepeni.

Snijeg

poljoprivreda

