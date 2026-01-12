RiTE Ugljevik ponovo nije na mreži

Zbog nedostatka uglja neophodnog za nesmetan rad RiTE Ugljevik obustavljen je rad i isključena je termoelektrana sa mreže elektroenergetskog sistema.

Već duži vremenski period rudarski radovi na površinskom kopu Istok 1 odvijaju se otežano, a sa dodatnim pogoršanjem vremenskih uslova došlo je do potpune nemogućnosti izvođenja radova, kao i prekida kontinuiranog snabdijevanja termoelektrane ugljem.

Takva situacija rezultirala je time da na depou termoelektrane trenutno ne postoje minimalne količine uglja neophodne za njen nesmetan rad, zbog čega je bila neophodna obustava rada i isključenje termoelektrane sa mreže elektroenergetskog sistema. Nakon obezbjeđenja minimalnih potrebnih količina uglja na depou, pristupiće se ponovnom pokretanju termoelektrane.

"Trenutno stanje na ugljevičkom kopu je izuzetno teško, najviše zbog aktiviranih klizišta skoro po cijeloj dužini fronta rudarskih radova. S obzirom da je izvršeno otkopavanje uglja sa sastavljanjem gornjih etaža otkrivke, došli smo u poziciju da ne može doći do normalnog izvođenja rudarskih radova na uglju dok se ne izvedu radovi na prednjačenju otkrivke na gornjim etažama", saopšteno je iz RiTE Ugljevik.

Samo u prošloj 2025. godini zaostatak otkrivke iznosi oko 3, 6 miliona metara kubnih čvrste mase, što zahtijeva minimum četiri mjeseca rada prema postojećim kapacitetima opreme da se otkopa i pretransportuje ova količina otkrivke.

Nakon toga, uz redovnu eksploatacionu otkrivku, može se očekivati kratkoročan rad na proizvodnji uglja za potrebe Termoelektrane Ugljevik 1.

Za dugoročan rad energetskog objekta neophodno je zvanično omogućiti ZP RiTE Ugljevik ulazak na ležište Ugljevik Istok 2 radi otpočinjanja pribavljanja neophodne tehničke dokumentacije i pripremnih radova za izmještanje infrastrukturnih objekata, otvaranja i eksploatacije uglja na PK Ugljevik Istok 2.

"Trenutno imamo otkrivene određene količine uglja i u daljem radu će se pristupiti otkopavanju istih za potrebe proizvodnje električne energije", saopšteno je iz RiTE Ugljevik.