Logo
Large banner

RiTE Ugljevik ponovo nije na mreži

12.01.2026

12:59

Komentari:

0
РиТЕ Угљевик поново није на мрежи

Zbog nedostatka uglja neophodnog za nesmetan rad RiTE Ugljevik obustavljen je rad i isključena je termoelektrana sa mreže elektroenergetskog sistema.

Već duži vremenski period rudarski radovi na površinskom kopu Istok 1 odvijaju se otežano, a sa dodatnim pogoršanjem vremenskih uslova došlo je do potpune nemogućnosti izvođenja radova, kao i prekida kontinuiranog snabdijevanja termoelektrane ugljem.

Takva situacija rezultirala je time da na depou termoelektrane trenutno ne postoje minimalne količine uglja neophodne za njen nesmetan rad, zbog čega je bila neophodna obustava rada i isključenje termoelektrane sa mreže elektroenergetskog sistema. Nakon obezbjeđenja minimalnih potrebnih količina uglja na depou, pristupiće se ponovnom pokretanju termoelektrane.

"Trenutno stanje na ugljevičkom kopu je izuzetno teško, najviše zbog aktiviranih klizišta skoro po cijeloj dužini fronta rudarskih radova. S obzirom da je izvršeno otkopavanje uglja sa sastavljanjem gornjih etaža otkrivke, došli smo u poziciju da ne može doći do normalnog izvođenja rudarskih radova na uglju dok se ne izvedu radovi na prednjačenju otkrivke na gornjim etažama", saopšteno je iz RiTE Ugljevik.

Samo u prošloj 2025. godini zaostatak otkrivke iznosi oko 3, 6 miliona metara kubnih čvrste mase, što zahtijeva minimum četiri mjeseca rada prema postojećim kapacitetima opreme da se otkopa i pretransportuje ova količina otkrivke.

Nakon toga, uz redovnu eksploatacionu otkrivku, može se očekivati kratkoročan rad na proizvodnji uglja za potrebe Termoelektrane Ugljevik 1.

Za dugoročan rad energetskog objekta neophodno je zvanično omogućiti ZP RiTE Ugljevik ulazak na ležište Ugljevik Istok 2 radi otpočinjanja pribavljanja neophodne tehničke dokumentacije i pripremnih radova za izmještanje infrastrukturnih objekata, otvaranja i eksploatacije uglja na PK Ugljevik Istok 2.

"Trenutno imamo otkrivene određene količine uglja i u daljem radu će se pristupiti otkopavanju istih za potrebe proizvodnje električne energije", saopšteno je iz RiTE Ugljevik.

Podijeli:

Tagovi:

RiTE Ugljevik

mreža

ugalj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Влада није повећала плате директорима јавних предузећа

Republika Srpska

Minić: Vlada nije povećala plate direktorima javnih preduzeća

40 min

1
У клизишту оштећена рударска опрема: Огласили се из РиТЕ Угљевик

Gradovi i opštine

U klizištu oštećena rudarska oprema: Oglasili se iz RiTE Ugljevik

1 sedm

1
Термоелектране подебљале енерго минус

Ekonomija

Termoelektrane podebljale energo minus

1 sedm

3
Саопштење РиТЕ Угљевик због дезинформација у медијима

Republika Srpska

Saopštenje RiTE Ugljevik zbog dezinformacija u medijima

1 sedm

8

Više iz rubrike

Минић: Влада није повећала плате директорима јавних предузећа

Republika Srpska

Minić: Vlada nije povećala plate direktorima javnih preduzeća

40 min

1
Цвијановић: Нема БиХ без ентитета

Republika Srpska

Cvijanović: Nema BiH bez entiteta

42 min

1
"Срби ће увијек славити Божић, како је то српски војник увијек и чинио"

Republika Srpska

"Srbi će uvijek slaviti Božić, kako je to srpski vojnik uvijek i činio"

44 min

0
Додик: Хелез приватизовао функцију министра одбране, и то ће бити уређено

Republika Srpska

Dodik: Helez privatizovao funkciju ministra odbrane, i to će biti uređeno

47 min

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

17

Vlada Srpske odlučila - srijeda neradni dan

13

15

Zašto neki ljudi ne uživaju u muzici?

13

11

Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

13

06

Jača "zvijer" nad Rusijom koja uskoro dolazi kod nas

13

04

Ima 35 godina, a bez ijedne bore, evo i kako

Small banner

Trenutno na programu

12:10

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

12:15

Plava knjiga S01 EP06 (12+,R)

serijski program

13:15

Teletrgovina

teletrgovina

13:30

Autošop magazin (R)

emisija o automobilima

14:00

Putnik namjernik: manastir Manasija (R)

putopis

14:30

Teletrgovina

teletrgovina

14:45

Vremenska prognoza

vremenska prognoza

Stanje na graničnim prelazima

Small banner