Ministarstvo prosvjete: Nema tolerancije za zloupotrebu položaja

Izvor:

ATV

12.01.2026

16:13

Komentari:

0
Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa podnošenjem izvještaja zbog postojanja sumnje o počinjenom krivičnom djelu protiv direktora jedne osnovne škole u Republici Srpskoj, Ministarstvo prosvjete i kulture saopštilo je da neće tolerisati bilo kakav oblik zloupotrebe službenog položaja ili protivpravnog postupanja u obrazovnom sistemu.

Ministarstvo poziva nadležne institucije da u što kraćem roku utvrde sve relevantne okolnosti kako bi se zaštitio javni interes.

Ministarstvo će, u skladu sa razvojem postupka i u okviru zakonskih mogućnosti, blagovremeno informisati javnost o eventualnim daljim koracima, saopšteno je iz ovog ministarstva.

Tagovi:

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

zloupotreba položaja

