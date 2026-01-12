Ministarstvo prosvjete: Nema tolerancije za zloupotrebu položaja

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti u vezi sa podnošenjem izvještaja zbog postojanja sumnje o počinjenom krivičnom djelu protiv direktora jedne osnovne škole u Republici Srpskoj, Ministarstvo prosvjete i kulture saopštilo je da neće tolerisati bilo kakav oblik zloupotrebe službenog položaja ili protivpravnog postupanja u obrazovnom sistemu.

Ministarstvo poziva nadležne institucije da u što kraćem roku utvrde sve relevantne okolnosti kako bi se zaštitio javni interes.

Ministarstvo će, u skladu sa razvojem postupka i u okviru zakonskih mogućnosti, blagovremeno informisati javnost o eventualnim daljim koracima, saopšteno je iz ovog ministarstva.