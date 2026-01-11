Savić odbrusio Kresojeviću: Prvo isplatite stare dugove poljoprivrednicima!

11.01.2026
14:48
Komentari:1
Nakon što je poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Bojan Kresojević danas pozvao Vladu Republike Srpske da hitno poveća premiju za litru mlijeka na 0,33 KM i poveća kvote regresiranog goriva za proizvođače mlijeka, kako bi se spriječilo “gašenje sela”, oštrim odgovorom oglasio se Bojan Savić, predsjednik bijeljinskog SNSD-a.
Savić je u javnoj reakciji na društvenoj mreži Iks istakao da bi prije razmatranja novih zahtjeva i povećanja budžetskih davanja, trebalo riješiti postojeća dugovanja prema poljoprivrednicima, posebno na području Grada Bijeljina.
„Prije nego vlada razmotri tvoj prijedlog, pitaj Stanivukovića koliko je isplatio podsticaja u prethodne dvije godine. Pitaj Ljubišu Petrovića za sljedeće podatke:
2024. godina – Grad Bijeljina dužan poljoprivrednicima 1,3 miliona KM.
2025. godina – Grad Bijeljina dužan poljoprivrednicima 2,7 miliona od ukupno 2,8 miliona agrarnog budžeta. Isplaćena samo podrška za sajam Interagro, Kupusijadu u Crnjelovu i Mitrovdanski vašar (to je tih 100 hiljada).
⛔ Selo se gasi, a vlada se češlja!— Bojan Kresojević (@TheReformer_) January 11, 2026
Ne smijemo dozvoliti da nam se sela gase.
Zato vlada pod hitno mora usvojiti zahtjeve proizvođača mlijeka:
✅ Povećati premiju po litri mlijeka na 0,33 KM,
✅ Povećati kvote regresiranog goriva na 50 litara po grlu. pic.twitter.com/mHGSTbdnU5
Pored toga, ubacili su u Odjeljenje za poljoprivredu stavku 500.000 KM za subvenciju kukuruza, nisu isplatili ni to. E moji ‘reformatori’ i ‘donosioci promjena'“, napisao je Savić.
Njegova reakcija dolazi u trenutku kada proizvođači mlijeka u Republici Srpskoj najavljuju smanjenje proizvodnje zbog niske otkupne cijene mlijeka.
Kresojevićev prijedlog, objavljen jutros uz poruku „Selo se gasi, a vlada se češlja!“, izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama – od podrške do optužbi za licemjerje, s obzirom na to da se dio kritika odnosi upravo na gradske vlasti u Bijeljini i Banjaluci.
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
1 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Gradovi i opštine
2 d0
Najnovije
Najčitanije
17
01
16
48
16
46
16
33
16
28
Trenutno na programu