Ratni simboli u Bužimu - pravosuđe godinama ćuti

Ratni pokliči, uniformisana lica sa zelenim beretkama, pod ratnim zastavama takozvane Armije BiH – takve slike i ove godine stižu iz Bužima. Na takve prizore, možda, u drugom entitetu misle kada su im usta puna suživota. Okupljanje radikalnih islamista pravosudne institucije nijemo posmatraju.

„Svake godine dobijamo šamar kada je u pitanju pravda, kada je u pitanju nerad Suda BiH. Navodnu proslavu njihove akcije Munja ’93. mogu slobodno reći da je mogao da vidi cijeli svijet, jer su oni to prenosili na svom Fejsbuk profilu Udruženje „Nanićevi Bužimljani“ i ako to nije dovoljno Sudu i Tužilaštvu BiH na kome se vidi sve da pokrenu postupak, onda ne znam šta im je potrebno“, rekao predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

Loša je ovo poruka i za Srbe koji su ostali u Bužimu. Nakon takvih događaja, broj povratnika u FBiH sveden je na nivo statističke greške.

„Obilježavanje bilo kakvih događaja pod sastavima pod kojima su stradali Srbi dovodi samo do izazivanja straha i nevjerice tom malom broju Srba koji je ostao da živi u Bužimu, a posebno nas iritiraju obilježja koja su karakteristična za islamske ratnike iz Azije kojih je bilo, nažalost, puno na prostoru cazinske Krajine“, istakao je poslanik SNSD-a u PD PS BiH Miroslav Vujičić.

Iste scene iz Bužima dolaze godinama i to u vrijeme najvećih srpskih praznika. To je pokušaj unošenja panike i straha u stanovništvo, to je pritisak na cijelu Republiku Srpsku, ocjena je bezbjednjaka.

„To govori na dvije osnovne stvari. Jedna je stvar da islamisti nikada nisu protjerani sa područja BiH, bez obzira na ono što federalno Sarajevo stalno priča i drugi element koji tu pokazuje da očito političko Sarajevo koristi i takve elemente kada je u pitanju napad i pritisak na Republiku Srpsku. Mi smo svjesni svega toga, mislim da tu treba biti oprezan, treba voditi računa, ali evo, ja bih to svrstao u još jedan od arsenala oružja koje oni koriste protiv Republike Srpske“, istakao je profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci Saša Mićin.

Prije nekoliko godina, Sud BiH je odbio krivičnu prijavu koju je Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice podnijela protiv dvije osobe, uz obrazloženje da nema elemenata krivičnog djela. Ukoliko i sada izostane reakcija, iz Organizacije očekuje da institucije Republike Srpske pronađu mehanizam i obustave svaku saradnju sa Sudom BiH, dok svi pred njim ne budu tretirani na isti način.