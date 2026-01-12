Logo
Na više lokacija u Sarajevu ''potjernice'' za Netanjahuom

Oslobođenje

12.01.2026

18:53

На више локација у Сарајеву ''потјернице'' за Нетанјахуом

Plakati sa ''potjernicom'' za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom izlijepljeni su na nekoliko lokacija u centru Sarajeva.

Na plakatima je Netanjahuova slika uz natpis na engleskom jeziku da ga, kako je navedeno, Međunarodni krivični sud traži zbog ratnih zločina i genocida.

Za sada nije poznato ko je iza akcije izrade i postavljanja ovih plakata, prenosi sarajevsko "Oslobođenje".

Sarajevo

Benjamin Netanjahu

