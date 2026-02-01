Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

Pevačica Ana Bekuta oglasila se na društvenim mrežama povodom predstojećeg koncerta za Dan zaljubljenih.

Nedavno je bila žrtva napada na koncertu u Čačku, kada ju je grupa prisutnih gađala ledenicama, zbog čega se neko vrijeme nije oglašavala.

Ipak, sada s nestrpljenjem iščekuje druženje sa publikom, pokazujući još jednom da otvoreno podržava žene da budu hrabre, samostalne i zadovoljne, i da uvijek prvo vole sebe.

Njena objava izazvala je brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama, a pevačica je poručila:

"Na Valentinovo slavimo ljubav, ali i slobodu. Djevojke se javljaju da s drugaricama stižu da proslave što su se riješile neke bijede. Podržavam, mačke moje! Uvijek prvo treba da volite sebe", poručila je Ana na svom Instagram profilu.

Pjevala iz kombija

Uprkos nasilju, Bekuta je kao pravi profesionalac završila koncert pjevajući iz kombija i publiku koja je došla da uživa u njenim hitovima oduševila postupkom.

Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su osudili ovaj bezumni čin apelujući da nijedna žena ovo više ne doživi.

"Velika podrška i za Anu Bekutu i za Jelenu Karleušu, da nijedna žena ili bilo ko ovo više ne doživi. Sutra dan će neko napasti vaše majke ovako, sramota za Srbiju! Ovo ludilo smjesta mora da prestane!", glasio je jedan od mnogih komentara građana zgroženih nasiljem prema ženi sa 40 godine dugom karijerom bez mrlje.

Podsjetimo, nakon što su ka bini počele da lete grudve, Bekuta se u jednom momentu obratila akterima, pokušavajući da ih urazumi.

"Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pjevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh", rekla je Bekuta.