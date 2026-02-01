Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

Izvor:
Agencije
01.02.2026
21:39
Komentari:0
Milena Popović ponovo je zapalila društvene mreže objavom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.
U provokativnom korsetu od čipke, koji je u prvi plan istakao njen dekolte, Milena je pozirala samouvereno i zavodljivo.
Hronika
Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu
Providni detalji i čipka dali su njenom izdanju dozu provokacije, dok je sivi sako cijelu kombinaciju učinio sofisticiranom. Ovakav stajling mnogi su opisali kao spoj ženstvenosti i samopouzdanja, a komplimenti su se nizali jedan za drugim, prenosi Blic.
Ispod fotografije su se nizali brojni komentari, dok su se pratioci složili da Milena izgleda nikad bolje.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu