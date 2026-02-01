Logo
Large banner

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

Izvor:

Agencije

01.02.2026

21:39

Komentari:

0
Милена Поповић поново показала бујне груди

Milena Popović ponovo je zapalila društvene mreže objavom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

U provokativnom korsetu od čipke, koji je u prvi plan istakao njen dekolte, Milena je pozirala samouvereno i zavodljivo.

силовање-насиље над женама

Hronika

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Providni detalji i čipka dali su njenom izdanju dozu provokacije, dok je sivi sako cijelu kombinaciju učinio sofisticiranom. Ovakav stajling mnogi su opisali kao spoj ženstvenosti i samopouzdanja, a komplimenti su se nizali jedan za drugim, prenosi Blic.

Ispod fotografije su se nizali brojni komentari, dok su se pratioci složili da Milena izgleda nikad bolje.

Милена Поповић
Milena Popović

Podijeli:

Tag:

Milena Popović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Чувени народни пјевач предосјетио своју смрт

Scena

Čuveni narodni pjevač predosjetio svoju smrt

3 h

0
Вељко Ражнатовић упутио Ђоковићу моћну поруку: ''Уз краља..''

Scena

Veljko Ražnatović uputio Đokoviću moćnu poruku: ''Uz kralja..''

4 h

0
Рада Манојловић проговорила о свадби са дечком

Scena

Rada Manojlović progovorila o svadbi sa dečkom

4 h

0
Мелина упознала Ђину са вјереником милионером

Scena

Melina upoznala Đinu sa vjerenikom milionerom

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

17

Tompson skupo koštao rukometaše Hrvatske

21

49

Očekivano: Hrvati ponovo slavili uz Tompsona

21

44

Ana Bekuta se konačno oglasila nakon napada u Čačku

21

39

Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

21

26

Preživjela pakao sa partnerom: Sjekao je nožem gdje je stigao, jedva izvukla živu glavu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner