Milena Popović ponovo pokazala bujne grudi

Milena Popović ponovo je zapalila društvene mreže objavom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

U provokativnom korsetu od čipke, koji je u prvi plan istakao njen dekolte, Milena je pozirala samouvereno i zavodljivo.

Providni detalji i čipka dali su njenom izdanju dozu provokacije, dok je sivi sako cijelu kombinaciju učinio sofisticiranom. Ovakav stajling mnogi su opisali kao spoj ženstvenosti i samopouzdanja, a komplimenti su se nizali jedan za drugim, prenosi Blic.

Ispod fotografije su se nizali brojni komentari, dok su se pratioci složili da Milena izgleda nikad bolje.