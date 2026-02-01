Logo
Melina upoznala Đinu sa vjerenikom milionerom

Agencije

01.02.2026

17:47

Modna kreatorka Melina Galić, do prošle godine Džinović, nedavno se pojavila u javnosti sa vjerenikom, biznismenom iz Engleske.

Njih dvoje su uživali na modnoj reviji u Parizu, prema pisanjima srpskih medija, a otkriveno je u kakvom su odnosu njen partner i njena djeca Kan i Đina, koje je dobila u braku sa bh. pjevačem narodne muzike Harisom Džinovićem.

Melina održava blizak odnos sa svojom kćerkom Đinom, koja je redovno posjećuje u Monaku. Nedavno se Đina upoznala i sa Melininim vjerenikom, što joj je bila velika želja.

"Đina stalno odlazi kod majke, jako su vezane i ona joj je poput najbolje prijateljice i povjerava joj se za sve. Melina je bila uporna i jako je željela da upozna kćerku sa svojim vjerenikom, jer joj je mišljenje njene djece najbitnije. Svi su zajedno otišli na ručak, a Đina i milioner odmah su se sprijateljili i razvili jako lijep odnos, što je Melini najvažnije", prenose srpski mediji izjavu neimenovanog izvora.

Za razliku od Đine, sin Kan navodno nije bio oduševljen majčinom odlukom i vjeridbom, pa je odlučio da ostane kod oca u Srbiji. Izvor dodaje da još nije spreman za upoznavanje sa Melininim izabranikom.

Melina Džinović

Đina Džinović

