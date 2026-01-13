Karan: Cerićeve izjave dio sistemskog političkog projekta protiv SPC i srpskog naroda

Mustafa Cerić, kao zagovornik najradikalnijih antisrpskih stavova, upustio se u opasnu avanturu zagovarajući obnovu "bosanske" pravoslavne crkve što su već pokušavali i mnogi drugi u najmračnijim epohama evropske istorije, istakao je profesor ustavnog prava Siniša Karan.

Karan je u izjavi za Srnu podsjetio da je u Drugom svjetskom ratu, uz podršku Džafera Kulenovića kao zamjenika Ante Pavelića, postojala namjera stvaranja ustaške "hrvatske pravoslavne crkve" sa ciljem da se Srbi potpuno izbrišu - da se izbriše srpsko ime, srpska nacionalnost i srpska vjera, a srpski narod pretvori u bezličnu masu pogodnu za asimilaciju i progon.

Ovo što danas govori Mustafa Cerić, ukazao je profesor Karan, nije nikakva "ideja mira" i ne dešava se slučajno u vrijeme kada Srbi proslavljaju Božić, rođenje Isusa Hrista, krsne slave i pravoslavnu Novu godinu.

- To je direktan nasrtaj na Srpsku pravoslavnu crkvu, a samim tim i na srpski narod. To je pokušaj da se preko vjere udara na identitet, jer je jasno da bez Srpske pravoslavne crkve nema ni istorijskog pamćenja ni duhovnog kontinuiteta srpskog naroda na ovim prostorima - naglasio je Karan.

On je naveo da izjave bivšeg poglavara Islamske vjerske zajednice u BiH Mustafe Cerića o takozvanoj "bosanskoj pravoslavnoj crkvi" nisu nikakav izolovan eksces, niti lični stav koji bi trebalo ignorisati.

- One su dio šireg, opasnog i sistemskog političkog projekta koji se u Sarajevu sve otvorenije promoviše, a koji je prije nekoliko sedmica najdirektnije definisan rečenicom da Bošnjacima "treba pet Srba" u Sarajevu i jedan u Banjaluci kako bi mogli da upravljaju cijelom BiH.

To je suština politike koja već decenijama pokušava da poništi sve ono što je srpski narod kroz istoriju bio i ostao - konstitutivan narod, narod sa svojim identitetom, kulturom, vjerom, institucijama i pravom da sam odlučuje o sebi - pojasnio je Karan.

On je naveo da su srpski narod i Republika Srpska, kao i sve njene institucije, savršeno svjesni konteksta u kojem ove izjave dolaze.

- Svjesni smo sve otvorenijih nastojanja da se o Srbima odlučuje bez Srba, da se njihova prava relativizuju, da se institucije Republike Srpske prikazuju kao smetnja, a srpski identitet kao nešto što treba "prevaspitati", "preoblikovati" ili zabraniti.

Ali jedno mora biti jasno: Republika Srpska neće pristati na ponižavanje, preglasavanje i brisanje identiteta. Kao i svaki put u istoriji, takve politike biće poražene onim što je uvijek bila naša najveća snaga - jedinstvom, odlučnošću i odanošću svojim institucijama, bilo da je riječ o institucijama Republike Srpske ili o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao dokazu našeg dugog trajanja, izdržljivosti i vjere kroz hiljadu godina istorije - poručio je profesor Karan.