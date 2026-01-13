Dodik o plakatama: To nije nikakva "poruka mira", već otvoren čin političke i vjerske mržnje

Najoštrije osuđujem plakate potjernice za premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom koji su osvanuli na ulicama Sarajeva. To nije nikakva "poruka mira", već otvoren čin političke i vjerske mržnje, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Naveo je da je ovo samo nastavak niza napada i provokacija usmjerenih prema jevrejskom narodu.

- Od sramne zabrane konferencije evropskih rabina do sve češćih incidenata prema izraelskim turistima, uključujući i nestanak pasoša. Sarajevo sve jasnije pokazuje da postaje mjesto u kojem se antisemitizam ne krije, već normalizuje - napisao je Dodik na Iksu.

Istakao je da Republika Srpska i srpski narod imaju istorijsko prijateljstvo s jevrejskim narodom

- Prijateljstvo zasnovano na stradanju, istini i poštovanju. Zato jasno poručujem: stojimo uz Izrael i dajemo punu podršku premijeru Netanjahuu u borbi protiv terorizma i mržnje. Solidarnost s Izraelom nije stvar trenda, već časti - rekao je Dodik.