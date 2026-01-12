Nakon obilnih padavina, građani se pitaju da li je voda sigurna za piće

Nakon obilnih sniježnih padavina koje su zahvatile područje Kantona Sarajevo ali i cijele BiH, kod dijela građana pojavila se bojazan da voda iz vodovodnog sistema nije zdravstveno ispravna za piće. Tim povodom redakcija "Dnevnog avaza" kontaktirala je Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo koji je saopštio je da se kvalitet vode za piće redovno prati putem laboratorijskih ispitivanja.

"Rezultati analiza se odmah po njihovom završetku javno objavljuju na zvaničnoj veb stranici Zavoda, kao i u mjesečnim Biltenima o zdravstvenoj ispravnosti vode", ističu iz Zavoda za "Avaz".

Terenski obilasci

U kontekstu pogoršanih vremenskih prilika i povećanog rizika od poplava, uposlenici Zavoda za javno zdravstvo KS, u saradnji s Operativnim štabom Civilne zaštite Kantona Sarajevo, obišli su najugroženije lokalitete pogođene ili potencijalno ugrožene poplavama.

"Tokom terenskih obilazaka nije zabilježena nikakva bojazan od kontaminacije sistema javne vodoopskrbe, niti je uočena mogućnost miješanja pitke vode s oborinskim, površinskim ili otpadnim vodama", poručili su iz Zavoda za "Avaz"

Zaštita zdravlja stanovništva

Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na zaštitu zdravlja stanovništva i sigurnost vode za piće, posebno u situacijama elementarnih nepogoda, poput obilnih padavina, porasta vodostaja i poplava.

"Prema trenutno dostupnim podacima, voda iz sistema javne vodoopskrbe koji su pod nadzorom Zavoda zdravstveno je ispravna za piće i ne postoji potreba za njenim prokuhavanjem niti za uvođenjem drugih mjera ograničenja u korištenju vode", navode iz Zavoda za "Avaz".

Preporuke građanima

Građanima se preporučuje da, u slučaju promjena vremenskih prilika ili vanrednih situacija, prate upute nadležnih službi. O svim eventualnim promjenama u kvalitetu vode, kao i o mjerama koje je potrebno poduzeti, Zavod i druge nadležne institucije blagovremeno će informisati javnost putem zvaničnih kanala komunikacije.

Kako bi se izbjegle dezinformacije i nepotrebna zabrinutost, građanima se savjetuje da informacije o kvalitetu vode za piće prate isključivo putem zvaničnih saopštenja nadležnih institucija.